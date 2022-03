Serviti alistas Tallinna, Viljandi võiduseeria jätkus

Tundub uskumatu, et kui Serviti oli tänavu ametlikes sarjades pidanud 41 ja Tallinn 28 mängu, polnud veel omavahel kohtutud. Aga Balti liigas pealinlased ei osale, karikasarjas loos meeskondi kokku ei viinud ja eelmine omavaheline vastasseis liigas lükkus koroonaviiruse tõttu edasi. Seega kohtuti viimati mullu 7. mail, mil Tallinnas tehti 30:30 viik, vahendab Handball.ee.

Põlvas alustas HC Tallinn rünnakul peaaegu ilmeksimatult, Serviti aga oli raskustes realiseerimisega. Jürgen Rooba viis 11. minutil külalised 8:3 ette, kuid vaid kolm minutit hiljem oli vahe pärast Tõnis Kase kiirrünnakut kaheväravaline. Pikalt skooriti kordamööda, ent 25. minutil jõudis Serviti viigini, kui Henri Sillaste realiseeris karistusviske seisuks 12:12.

Rooba kaks tabamust andsid edu Tallinnale, kuid põlvalased tegid tugeva lõpu poolajale ning koos sireeniga viis Sillaste kodumeeskonna esmakordselt juhtima – 16:15. Teisel pooltunnil tõhustas Serviti kaitsetegevust, vastaseid sunniti rasketele visetele ning avapoolajal hästi tõrjunud Tallinna väravavahist Marius Aleksejevist võttis eeskuju Eston Varusk.

Tallinn ei saanud 14 minuti jooksul mängust väravat ja Markus Oliver Mädo täpsetest karistusvisetest jäi väheks, sest rünnakul parandasid põlvalased ka visketäpsust. 44. minutil viskas Andris Celminš seisuks 23:17 ning sellist edu Serviti käest ei andnud. Lõpuvile kõlades olid liigaliidri võidunumbrid 30:22.

Heas hoos olid Eesti koondise ääremängijad, sest oma meeskonna parimatena viskasid Sillaste ja Rooba vastavalt üheksa ning kuus väravat. Serviti heaks tabas veel Anatoli Tšezlov kuus ja Ülljo Pihus neli korda, tallinlastel viskasid Mädo ja Kaspar Lees neli väravat.

Värskelt Balti liiga põhiturniiri võitnud Viljandi HC sõitis külla Raasiku/Mistrale. Ka need kaks võistkonda polnud tänavu meistriliigas kohtunud, aga kahel korral oldi vastamisi Balti liiga raames, kus mulgid said 26:21 ja 31:25 võidud. Viljandi tegi Arukülas välkalguse ning kuue minutiga haarati 6:1 edu.

Võõrustajad said mängu sisse, aga oluliselt vahet vähendada ei õnnestunud. Seisul 9:4 sobitasid pikaks ajaks sangarimantlid õlgadele väravavahid Kristian Käbi ja Rasmus Ots, sest kaheksa minutit hiljem oli tablool endiselt sama skoor! Siis põgenes Viljandi eest, skooriti laial rindel ning vaheajaks tulistas Mihkel Lõpp külalised ette 16:7.

Teise poolaja algul kasvas Viljandi edu veelgi ja kui juhiti tosina väravaga – 25:13, tundus mäng tehtud olevat. Jüri Lepa hoolealused nii ei arvanud ning vastaseid hoiti koguni 11 minutit "kuival". 53. minutil viskas Vladislav Naumenko seisuks 25:19, aga lähemale Raasiku siiski ei saanud.

Viljandi pikendas võiduseeria erinevates sarjades 13-mänguliseks ning võitis 30:23. Kristo Voika viskas kuus ning Ott Varik ja Mihkel Lõpp viis väravat. Võõrustajate kasuks tabas Naumenko kümme ja Vladimir Žitnikov kolm korda.

Kuigi tegu oli kümnenda vooruga ja ideaalmaailmas peaks meistriliigahooaeg olema poole peal, siis nii palju mänge pole kellelgi peetud. Serviti juhib 15 punktiga kaheksast mängust, Viljandil on kaks silma ja üks mäng vähem. Järgnevad Tallinn üheksa, Raasiku/Mistra nelja, SK Tapa kahe ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ühe punktiga.