Viljandi asus Kertu Laagi 42 punkti toel seeriat juhtima

Koduseinte toetust nautinud favoriit Audentese SG/Noortekoondis loovutas esimeses geimis 21 ja teises 17 punkti. Kolmandas geimis jäi omakorda 25:21 tulemusega peale Rae Spordikool/VIASTON. Kodupubliku rõõmuks kohtumine otsustavasse geimi ei läinud, kui neljandas geimis 25:20 tulemusega peale jäänud Audentese SG/Noortekoondis võttis 3:1 (25:21, 25:17, 21:25, 25:20) võidu, vahendab Volley.ee.

Rünnakul 32-protsendilist efektiivsust näidanud Eva Liisa Kuivonen panustas võitu 17 (+11), Nora Lember 15 ja Sonja Siimson 10 punkti. Külaliste poolel tõusis resultatiivseimaks 23 punkti kogunud Merili Kõrvel. Maria Säästla lisas 12 ja Hanna Pajula 10 punkti.

Mõlemad naiskonnad näitasid 33-protsendilist servi vastuvõttu, rünnakul oli protsendipunkti (34-33) võrra parem Rae Spordikool/VIASTON. Selge erinevus tuli blokipunktide ja serviässade arvestuses, kus jäi vastavalt 14-8 ja 10-5 peale koduvõistkond. Võitjate üldine kasutegur oli +35 ja kaotajatel +13. Mängu kordus on nähtav SIIN.

Oodatult kujunes põnevaks teise paari avavaatus, mis koosnes maksimaalsest viiest geimist. Võrus peetud mängus geimidega 1:2 kaotusseisu jäänud Viljandi Metall tuli raskest seisust välja, võttes Kertu Laagi 42 punkti toel Barrus/Võru Võrkpalliklubi üle 3:2 (18:25, 25:19, 23:25, 25:15, 15:9) võidu. 29-ga plussi jäänud Laak lahendas 32 rünnakut ning lisas kaks bloki- ja koguni kaheksa servipunkti. Ühtlasi tähistavad 42 punkti ja kasutegur +29 naiste Meistriliiga tänavuse hooaja tipptulemust. Merilin Salben assisteeris 15 punktiga. Võõrustajate ridades tegi parima soorituse 17 (+10) punkti kogunud Kerli Kubi. Aigi Jukk ja Hanna-Liisa Ilves tõid võrulannadele 11 ning Salme Adeele Hollas 10 punkti.

Viljandi esindus oli parem nii pallingu vastuvõtul kui rünnakul, kui võitjate poolt vaadates olid numbrid vastavalt 60%-52% ja 31%-28%. Servil kogusid võitjad 16 ja kaotajad 9 punkti, bloki abil teenisid mõlemad naiskonnad viis punkti.

Teistkordselt kohtutakse 12. märtsil kell 13 Viljandi Spordihoones ja kell 17 Jüri Spordihoones. Jüris peetav mäng on internetis nähtav SIIN. Viljandi ja Audentese SG/Noortekoondise võidu korral saavad seeriad lõpu, Võru naiskonna ja Rae Spordikool/VIASTONi edu korral selgitavad edasipääsejad otsustavad kolmandad mängud. Veerandfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni, koha poolfinaalis on taganud põhiturniiri parim Tallinna Ülikool/Kikas ja teine Tartu Ülikool/Bigbank.