Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool näitasid lätlastele koha kätte

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas oli kolmapäeval võistlustules kaks Eesti meeskonda. BC Kalev/Cramo teenis Valmiera Glass VIA vastu ülikindla 97:66 võidu, Tartu Ülikool Maks & Moorits oli BK Liepajast üle 78:71.

Kalev/Cramo pani oma paremuse maksma juba esimesel poolajal. Avaveerandi võitis tiitlikaitsja 25:13 ja poolajale mindi 60:31 eduseisus. Teine poolaeg kulges tasavägisemas tempos, kuid suurt eduseisu kalevlased käest ei lasknud ja kohtumine lõppes Kalev/Cramo 97:66 võiduga.

Kalev/Cramo parimana viskas Kregor Hermet 17 punkti ja võttis seitse lauapalli, Kristjan Kitsing toetas 12 punkti ja viie lauapalliga. Kaotajate resultatiivseim oli Darious Clark 15 punktiga.

20 võidu ja nelja kaotusega on Kalev/Cramo turniiritabelis kolmandal kohal, Valmiera on kuue võidu ja 16 kaotusega 11. real.

Tabelisse sai võidu kirja ka Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes alistas kodusaalis BK Liepaja. Avaveerandi võitsid tartlased kindlalt, 25:11, kuid teisel veerandajal sai Liepaja mängu paremini sisse. Poolajapausile läks Tartu 44:38 eduseisus. Neljanda veerandi eel hoidis Tartu 12-punktilist edu ning kuigi viimase veerandaja suutis külalismeeskond lõpetada skooriga 18:13, teenis Tartu kokkuvõttes 78:71 võidu.

Tartu Ülikooli parimana viskas Robert Kivi 16 punkti ja Braxton Hugginsi arvele jäi 13 punkti. Kaotajate resultatiivseim oli Roberts Krastins 14 punktiga.

Turniiritabelis on Tartu Ülikool üheksa võidu ja 14 kaotusega üheksandal kohal. Liepajal on kirjas viis võitu ja 17 kaotust ning on tabelis 12. kohal.