Andy Murray annetab tänavuse hooaja auhinnarahad Ukraina laste heaks

"Ukraina konflikti tõttu on ohus üle 7,5 miljoni lapse, kellel on vaja meditsiinilist abi. Samuti on tähtis, et laste haridustee jätkuks. Ühiskoos UNICEFiga töötame selle nimel, et elukohast lahkuma sunnitud lapsed saaksid oma õppetööga jätkata. Toetame koolide taastamist ja vajalike koolivahendite hankimist," kirjutas Murray ühismeedias.

I'm going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF's humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now.



3/3