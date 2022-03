Eesti meistrivõistluste poolfinaalid algavad TalTechi ja Pärnu vastaseisuga

TalTech ja Pärnu kohtusid ka Credit24 Meistriliiga poolfinaalis, kus jäi 3:0 peale TalTech. Põhiturniiril võitis kumbki omavahelistest mõõduvõttudest ühe mängu. Lõpuks teenis TalTech liigas hõbeda ja Pärnu võitis pronksi. TalTechil oma auhinnakapis veel Eesti meistritiitlit polegi, Pärnu meeskond on riigi parimaks tulnud seitsmel korral, viimati 2019. aastal, vahendab Volley.ee.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu sõnas, et soovib kindlasti püüda kohta finaalis. "Pärnul on korralik sats, neil on kuus proffi, seega kerge see olema ei saa. Meil on muidugi ka korralik sats ja läheme sellele seeriale vastu mõtetega, et tahaks ikka finaalis mängida. Eesti meistrivõistluste pronks on meil olemas, seega kõik üle selle oleks hea," ütles peatreener. "Meile tekitab veidi muret, et mängud on ka nädala sees, sest meil on töömehi ja koolipoisse. Tervise osas, siis Martti Keel eile trennis ei olnud, sest tal oli palavik, aga muidu on kõik mehed rivis."

Pärnu meeskonna juhendaja Avo Keel kinnitab, et meeskond on seeria eel väga motiveeritud. "Pärast finaalturniiri on meil olnud töine periood. On olnud mõned haigustega seotud tagasilöögid, aga saame hakkama. Oleme valmis innuga poolfinaali mängima ja kuna tegu on seeriaga, siis loodame sellist lühikest ja löövat, ent oleme valmis ka pikaks ja kurnavaks," ütles Keel.

"Credit24 poolfinaalis jäi meil nende vastu serv häbematult kesiseks – 19 viga ja 1 äss. See tegi TalTechi elu lihtsamaks. Ma kindlasti ei leia, et TalTech oleks selline vastane, kes peaks kindlasti juba finaaliks hakkama valmistuma," lisas peatreener.

Neljapäeval, 10 märtsil võõrustab tiitlikaitsja Tartu Bigbank Tallinna Selverit. Tartu Bigbanki näol on tegu tiitlikaitsjaga, kes on riigi tšempioniks tulnud kuuel korral. Tallinna Selveri meeskonna viimane tiitel pärineb 2017. aastast, kokku on meistrikarikas pea kohale tõstetud üheksal korral (arvestades ka Audentese nime all tegutsemist). Omavahelised mängud on sel liigahooajal lõppenud kummagi jaoks ühe võiduga. Kokku mindi ka karikafinaalis, kus jäi peale Tartu meeskond.

Tartu juhendaja Alar Rikberg ei hakka varjama, et oma auhinnakappi soovitakse ka kolmandat karikat. "Tahame muidugi ka seda, see on kolmest kõige suurema kaaluga. Kõik tiitlid on võitmise hetkel magusad, aga ajalooürikutesse jäävad ikka kirja meistritiitlid," rääkis Rikberg.

"Tuleb nüüd hakata meelde tuletama, mis meil veel tegemata on. Eelmisel nädalal olid trennid mängulised ja taastavad, nüüd hakkame täie tõsidusega taas peale. Meilgi on lisandunud tervisemuresid, aga loodetavasti need mängijad sel nädalal järk-järgult naasevad. Vastase osas, siis sellise Selveriga polegi me kohtunud, kus neil Renet Vankerit pole, seega läheb ilmselt veidi aega harjumiseks. Hea, et on seeria, kus aega ka vigaduse paranduseks," lisas juhendaja.

Kuna Selver ei osalenud Credit24 Meistriliiga finaalturniiril, said nad pikemalt treeningutele keskenduda. Peatreener Andres Toobal peab tõdema, et ka neid on tabanud vigastused ja seetõttu võib koosseisus olla tavapäratuid käike.

"Meil on tõesti tekkinud murekohti, ent läheme mängima nii nagu seisud on ja ei kurda. Sellises seisus peavad mängijad mugavustsoonist välja tulema ja ehk keegi ka üllatab. Samas, Tartule meeldib mängida standardset ja nii-öelda normaalset võrkpalli harrastavate vastastega, seega ehk tekib mingi üllatusmoment. Eks me proovime teha, mida suudame, et selles seerias edu saavutada," sõnas Toobal.

Kolme võiduni peetavate poolfinaalseeriate esimesed kohtumised peetakse 9. ja 10. märtsil, seeria teised mängud 12. ja 13. märtsil ning kolmandad 16. ja 17. märtsil. Vajadusel toimuvad neljandad ja viiendad mängud 19. ja 20. märtsil ning kuuendad 23. märtsil.