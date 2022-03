Djokovici osalemine Indian Wellsi turniiril on küsimärgi all

Teisipäeval toimus Indian Wellsi tenniseturniiri meeste üksikmängude loosimine ning osavõtunimekirjas oli ka Novak Djokovic. Kuna Djokovic pole praegustel andmetel koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, siis on ta osalemine küsimärgi all.

USA nõuab, et riiki sisenejad oleksid koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Lisaks on ka turniiri ametnikud öelnud, et kõik Indian Wellsi turniiril osalejad peavad olema vaktsineeritud.

Loosimise tulemusel on Djokovic esimeses ringis vaba ning teises ringis läheks ta vastamisi kas David Goffini (ATP 71.) või Jordan Thompsoniga (ATP 78.).

"Suhtleme praegu tema meeskonnaga, kuid pole veel kindlaks tehtud, kas ta osaleb turniiril," ütlesid turniiri ametnikud avalduses.