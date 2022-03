Torn ja Pannas teevad ERC hooaja avaetapil Rally2 autoga debüüdi

Reedel antakse Põhja-Portugalis start Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) hooaja avaetapile. Järjekorras 35. Rally Serras de Fafe võistlusele on registreerunud 71 võistluspaari, kelle hulgas ka 2021. aasta Euroopa meistrid Torn ja Pannas. Kui möödunud aastal võistlesid Saaremaalt pärit noormehed ERC sarjas neljaveolise Ford Fiesta Rally3 autoga, siis selleks aastaks on eestlased võistlustehnika välja vahetanud ja stardivad esmakordselt ERC sarjas neljaveolisel Ford Fiesta Rally2 autoga.

Torni ja Pannase hooaja eesmärgiks on koguda Rally2 autoga võimalikult palju võistluskilomeetreid ja osaleda kõigil tänavustel Euroopa meistrivõistluste etappidel, mida peaks esialgsetel andmetel olema kokku kaheksa. Eestlaste võistlusauto eest on rallidel hoolitsemas C-Rally Team ehk sama meeskond, kellega juba jaanuaris sõidetud Eesti meistrivõistluste avaetapil Otepää Talverallil edukalt koostööd tehti.

"Ühelt pool on see väga hea ja rõõmsaks tegev võimalus, mis meile on pakutud, kuid teisalt on maailmas toimuv ja sellega kaasnevad eelarve täitmise ülesanded seda emotsiooni alla tõmmanud. Fafes oleme stardis ja kavatseme nautida igat kilomeetrit Rally2 autos ja anda endast seejuures nagu alati parim. Minu viimased sõidetud kilomeetrid pärinevad jaanuaris sõidetud Otepää sprintrallilt, kuid õnneks saame kohapeal enne võistlus teha väikese testi, et veidi kruusal autoga sina peale saada," rääkis Torn.

"Mul on väga hea meel, et lõpuks oleme oma tehtud töö ja tulemustega jõudmas veelgi ägedamete väljakutseteni. Sellise autoga sõitmine on iga noorema rallimehe unistus. Olen uhke, et Ken ja mina oleme selleni jõudnud. Kuna kruusal kogemus selle autoga puudub, siis hetkel on raske midagi öelda ja oodata. Nagu ikka, oleme spordimehed ja teeme enda asja nii hästi kui võimalik," sõnas Pannas.