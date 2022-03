Ukrainas mänginud Joonas Tamm liitub taas Floraga

Tamm liitub laenulepingu alusel, mis kehtib esialgu kuni 30. juunini. Tamm hakkab kandma särki numbriga 15.

2020. aastal liikus Joonas Tamm Florast Ukraina kõrgliigaklubi Desna ridadesse, kus veetis ühe aasta. Pärast seda liitus ta teise Ukraina kõrgliigaklubiga Poltava Vorsklaga. Kokku on ta Ukraina kõrgliigas mänginud 39 kohtumist ning löönud kaks väravat.

"Eestis on väga mõnus üle pika aja tagasi olla. Minu eesmärk on hästi mängida ja aidata klubil olla edukas." sõnas Tamm Flora pressiteenistusele.

"Floras on mind väga hästi vastu võetud. Loodan et paberid aetakse kiirelt korda ja saan juba meeskonnaga karikamängule minna. Mängupaus on mul päris pikk juba, aga loodan, et saan kiirelt vormi tagasi," lisas Tamm.

Tamm on saanud A-koondises kirja 46 kohtumist ja löönud kolm väravat. Floraga on ta varasemalt võitnud kolm Eesti meistritiitlit, ühe Evald Tipneri karika ning kaks Superkarikat.

"Tamme liitumine meiega toob kaitseliini olulist rahvusvahelist kogemust juurde. Ta on varasemalt meil mänginud, mistõttu tema kohanemine saab olema selle võrra lihtsam. Joonasel on väga hea kiirus ja mängulugemine, mis annab võimalusi juurde kaitseliini juhtimisel. Lisaks tõstab tema liitumine meeskonnaga ründajate kvaliteeti, olles neile heaks sparringupartneriks," rääkis FC Flora spordidirektor Norbert Hurt.