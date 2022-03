Mark Mägi on jõudnud piljardi EM-il veerandfinaali

Eesti piljardikoondisesse kuuluv Mark Mägi on jõudnud Sloveenias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel 98 osaleja konkurentsis kaheksa parema hulka.

22-aastane Mägi, kes krooniti juba 14-aastasena Baltimaade parimaks piljardisportlaseks, alistas play-off'is ehk 64 parema hulgas esmalt Serbia esindaja Zoran Svilari 8:6 ja seejärel Austria sportlase Stefan Huberi samuti 8:6.

Veerandfinaali pääsemiseks tuli Mägil alistada maailma absoluutsesse tippu luuluv sakslane Joshua Filler, kes oli kaks ringi varem alistanud Eesti sportlase Karl Gnadebergi lausa seisuga 8:0.

Mägi ei andnud endisele maailmameistrile ja USA lahtiste võitjale isegi võimalust. Suurepärase mänguga alistas Mägi Filleri 8:2 ja jõudis veerandfinaali, kus tema vastaseks on teine Saksamaa suurkuju Thorsten Hohmann.

Kui Filleril on vanust 24 aastat, siis Hohmann on seevastu 42-aastane ning kolmas Saksamaa esindaja, samuti kaheksa parima hulka jõudnud Ralph Souquet on lausa 53-aastane.

Kindlasti tasub märkimist ka asjaolu, et eelmise aasta kevadel olid just Filler ja tema paariline, need kes lõpetasid Eesti esindajate Denis Grabe ja Mark Mägi teekonna paarismängu MM-i poolfinaalis.

Mägi veerandfinaal kohtumine algab kolmapäeval kell 16.00.

Lisaks Mägile osalevad piljardi EM-il ka Gert Maimre, Karl Gnadeberg, Sander Kont ja Rainer Laar.