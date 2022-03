Saaliliigas on enne viimast vooru topeltjuhtimine

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas on pärast teisipäeval peetud edasilükatud mänge seis selline, et tabeli tipus on võrdsete punktidega kaks meeskonda: Tallinna FC Cosmos ja Viimsi FC Smsraha.

Enne tänast 39 punktiga üksinda tabeli tipus olnud Tallinna FC Cosmosele jõudis tiitlikaitsja Viimsi FC Smsraha järele tänu 11. vooru edasilükatud mängus eelmise hooaja finaalivastase Tartu Ravens Futsali üle võõrsil saadud 5:1 (2:0) võidule. Kaks väravat lõi Nikita Filin. Ravensile tähendas see seda, et hoolimata viimase vooru tulemustest lõpetavad nad põhiturniiri neljandana.

Võimalus kahe parema heitlusse sekkuda on veel vahepeal mitu vooru liider olnud, kuid nüüd tabelis 37 punktiga kolmandaks langenud Narva United FC meeskonnal, kes viimases voorus kohtub just FC Cosmosega.

Teises tänases edasilükatud mängus sai 12. vooru kohtumises olulise viigipunkti Jõgeva Wolves, kes suutis kodus NPM Silmet FC Sillamäe vastu välja tulla 2:5 ja 5:6 kaotusseisust ning mäng lõppes 6:6 (2:3). Kolm väravat lõi Jõgeva kasuks mängupäeval 25-aastaseks saanud Stenver Kleimann-Leimann, kaks väravat kanti Tauri Lauritsa arvele. Külalistest lõid kaks väravat nii Stanislav Gussev, Roman Kuzmich kui ka Dmitri Gabinet. Sillamäe mängija Artur Uljev eemaldati, kuna sai kaks kollast kaarti, ning arvulise ülekaalu realiseerisid jõgevalased seisuks 3:5.

Turniiritabelis tähendas see seda, et NPM Silmet FC Sillamäe tõusis JK Kohilaga jagama 5.-6. kohta, mõlemal meeskonnal on 25 punkti. Jõgevale tähendas viigipunkt seda, et tõusti ühele pulgale Rõuge Saunamaaga. Mõlemal meistriliiga debütandil on 9 punkti, kuid omavahelistes kohtumistes saadud võidud annavad tabelis eelviimase koha ja hetkeseisuga koha üleminekumängudele Jõgevale.

Meistriliiga viimane kukub esiliigasse, nende asemel tõuseb esiliigast üles Aruküla Radius, kes Tallinna FC Cosmose duubelmeeskonna järel on esiliigas kindlustanud teise koha. Üleminekumängudele läheb esiliigas pronksi kindlustanud Rantipol Võru Helios.

Tabelis on selged kolm kohta: 4. Tartu Ravens Futsal, 7. Sillamäe Alexela, 8. Rummu Dünamo. Ülejäänud kohtade omanikud peavad selgitama viimase vooru kohtumised.

Meistriliiga põhiturniiri viimase vooru neli mängu (Sillamäe Alexela – NPM Silmet FC Sillamäe, Tallinna FC Cosmos - Narva United FC, JK Kohila – Rummu Dünamo, Viimsi FC Smsraha – Rõuge Saunamaa) peetakse 12. märtsil ja põhiturniiri lõpetab 15. märtsil peetav kohtumine Tartu Ravens Futsal – FC Jõgeva Wolves.

Kaheksa meeskonna osalusel peetavad väljalangemismängud peaks algama 19. märtsil.

Enne seda, 18. märtsi õhtul on Viimsis kavas karikafinaal, kus vastamisi on karikakaitsja Viimsi FC Smsraha ja neile viimati finaalis 2:3 kaotanud Tallinna FC Cosmos.