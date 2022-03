FIFA lükkas Šotimaa - Ukraina valikmängu edasi

Sõjakeerises Ukraina palus FIFA-lt kohtumise edasilükkamist ning rahvusvaheline alaliit konsulteeris selles küsimuses ka Šotimaa, Walesi ja Austriaga ning kõik nõustusid üksmeelselt.

Šotimaa - Ukraina mäng toimub nüüd millalgi juunikuus, kui on järgmine rahvuskoondiste aken. Süsteemi järgi pääseb matši võitja otsustavasse faasi kas Walesi või Austria vastu. Mõistagi ka see mäng lükkub edasi juunikuusse.

Venemaa jalgpallikoondis oli juba varem otsustatud valikturniirilt eemaldada seoses riigi sõjalise sissetungiga Ukrainasse. Seetõttu pääseb Poola koondis mänguta edasi ning kohtub 29. märtsil otsustavas kohtumises kas Rootsi või Tšehhiga.

Venemaa jalgpalliliit on esitanud eemaldamise kohta kaebuse rahvusvahelise spordikohtule, kes kinnitas teisipäeval, et on kaebuse registreerinud.

Vähemalt praeguse kava järgi peaks novembris algava MM-finaalturniiri loosimine leidma aset 1. aprillil Dohas.

FIFA otsusega on peatatatud ka kuni tänavuse hooaja ehk juuni lõpuni kõigi Ukraina klubide mängijate ning treenerite töölepingud, ühtlasi on vabad meeskonna juurest lahkuma Venemaa klubide välismängijad.

FIFA tegi koostöös teiste jalgpalli katuseorganisatsioonidega sellise otsuse lähtudes olukorrast Ukrainas ja Venemaal.

Ukrainas liigas mänginud Eesti koondise jalgpalluritest on Joonas Tamm liitumas kuni suveni FC Floraga, Vladislav Kreidale püüab Flora leida uue koduklubi ja Bogdan Vaštšuk naaseb FCI Levadiasse.