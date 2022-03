Karikasarjas kohtuvad igirivaalid Flora ja Levadia

Flora ja Levadia on sel hooajal juba superkarikafinaalis kohtunud, kus jäi peale Levadia. Psühholoogilist eelist nad selles aga ei näe.

"Väga ohtlik on niimoodi mõelda, et oleme juba midagi võitnud ja võime nüüd lõdvemalt võtta," sõnas Levadia peatreener Marko Savic. "Seda viga ei tohi me lubada. Loodan, et meil on piisavalt kogemusi, et mitte niisugust eksimust teha."

Liigas on Floral kahe mänguga kirjas kaks suurt võitu, mis lisab ka neile enesekindlust. "Eks see muidugi aitab kaasa, kui teed kaks head mängu, aga mäng Levadiaga - see on nagu põhimõtteline mäng, selleks sa pead olema alati valmis," sõnas Flora poolkaitsja Martin Miller. "Levadiaga mängima minna on alati hea, sul on seda power'it ja tahtmist, et seda mängu võita."

Flora - Levadia mängud on näidanud, et lisaks vaimsele poolele määravad mängu saatuse sageli pisiasjad. "Sellistes tugevates mängudes peab mäng tervikuna olema tugev, nii kaitse osa kui palliga - võrdsetes mängudes tihtipeale standardid on need, mis võivad olla otsustava tähtsusega, nii et detaile selle mängus tervikuna on päris palju, mida me peame jälgima," ütles Flora peatreener Jürgen Henn.

Levadia, kes võitis möödunud hooajal kõik kolm trofeed, tahab sel aastal samas vaimus jätkata. "Sel aastal oleme sama tugevad kui eelmisel aastal," lausus Levadia ründaja Ernest Agyiri. "Ma ei ütleks, et oleme oluliselt tugevamad kui möödunud hooajal - suurem osa meeskonnast on sama ja mängime suuresti sama tuumikuga."

Flora ja Levadia kohtuvad karika veerandfinaalis kolmapäeva õhtul algusega kell 20.00.