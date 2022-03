Inglismaa jalgpalli kõrgliigat enam Venemaal ei näidata

Liiga ühises avalduses seisis, et otsuse taga seisid Premier League'i klubid ühiselt ja lisaks annetatakse Ukraina inimeste toetuseks üks miljon naela (ca 1,2 miljonit eurot).

"Liiga mõistab Venemaa sissetungi Ukrainasse karmilt hukka," teatas Premier League. "Me kutsume üles rahule ja meie mõtted on nendega, keda need sündmused mõjutavad."

Premier League on viimastel nädalatel toetanud Ukrainat mitmesuguste žestidega. Näiteks on meeskondade kaptenid kandnud Ukraina lipuvärvides paelasid ja enne avavilet langetatakse pea vaikuseminutiks.

"See on absoluutselt õige tegu ja me toetame täielikult Premier League'i otsust lõpetada ülekanded Venemaal vastuseks Putini barbaarsele ja mõistusevastasele invasioonile Ukrainasse," lisas Briti spordiminister Nigel Huddleston.

"Venemaad ei saa lubada legitimiseerida ebaseaduslikku sõda läbi spordi ja kultuuri ning me peame tegema koostööd tagamaks, et Putin jääb rahvusvahelisel areenil paariaks."

Okko Sport on maksnud Premier League'i vaatajaõiguste eest seni mitteametlikel andmetel 6,2 miljonit naela (ca 7,5 miljonit eurot) aastas.