Jagr kogub heategevusmänguga Ukraina põgenikele raha

50-aastane Jagr on Tšehhi kõrgliigas mängiva Kladno Rytiri omanik ja kuulub ka ise võistkonna koosseisu. Heategevusmänguks on planeeritud põhihooaja viimase vooru kohtumine, aga seda mitte klubi koduareenil, vaid pealinnas Prahas.

"Ma tahan, et see toimuks O2 Arenal, sest see on populaarne ja nüüdisaegne areen, kuhu pääseb abistama palju inimesi," kirjutas Jagr ühismeedias. "Ma tahaksin teada teie arvamust - kas tuleksite mängu vaatama ja aitaksite sel moel neid, kes seda abi praegu kõige rohkem vajavad?"

"Kogu raha, mis me saame, läheb neile inimestele - lastele, emadele ja vanuritele -, et aidata neil ellu jääda," jätkas NHL-i kõigi aegade paremuselt kolmas väravaviskaja. "Aga me vajame rohkem abi."

1968. aastal Prahas toimunud ülestõusul, mis suruti maha NSV Liidu tankidega, hukkus teiste seas ka Jagri vanaisa, keda mängija ise iial kohata ei saanud. Tema auks mängis tšehh kogu karjääri NHL-is numbriga 68.