Spursi legendaarne juhendaja Popovich jõudis NBA-s uue tähiseni

73-aastane Popovich on võitnud nüüd NBA põhiturniiril 1335 kohtumist ehk sama palju kui seni vastavat rekordit enda nimel hoidnud Don Nelson. Kui Nelsonil läks aga selleks vaja 2398 mängu, siis Popovich sai hakkama 2028 mänguga.

Nelson juhendas aastatel 1976-2010 Milwaukee Bucksi, Golden State Warriorsit, New York Knicksi, Dallas Mavericksi ja veel korra Warriorsi ning on valitud kolm korda NBA aasta treeneriks, aga pole võitnud ühtki meistritiitlit. Popovichil on aga peatreenerina kolme aasta treeneri nimetuse kõrval ka viis meistritiitlit.

Vaid kolme võiduga jääb neile kõigi aegade tabelis alla Lenny Wilkins, kes on peatreenerina pidanud liigas 2487 kohtumist.

Popovich sai Spursi peatreeneriks 1996. aastal ja on püsinud ametis siiani. Varem töötas ta ka Spursi (1988-1992) ja Golden State Warriorsi (1992-1994) abitreenerina.

Popovichil on võimalik tõusta rekordi ainuvaldajaks juba neljapäeval, kui Spurs võõrustab Toronto Raptorsit.