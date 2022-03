Ukraina laskesuusatajad said Pekingi paraolümpial kaks kolmikvõitu

Naiste 10 km püstiasendis distantsil võitis Irina Bui Oleksandra Kononova ja Ljudmõla Liašenko ees, nägemispuudega meeste 10 km distantsil teenis nende mängude teise kulla Vitali Lukjanenko, kellele järgnesid lausa neli kaasmaalast.

Pekingi paraolümpia laskesuusavõistlustel on välja jagamata kuus medalikomplekti. Ukraina on nende mängude edukaim laskeusuusariik, olles võitnud viis kulda, seitse hõbedat ja neli pronksi. Teisel kohal oleval Hiinal on kolm kulda ja üks hõbe. Üldises medalitabelis on kaheksa kulda võitnud Hiina Ukraina ees esikohal.