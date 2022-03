Eesti ratastoolikurlingu koondis sai olümpial kaks kaotust

Eesti ratastoolikurlingu võistkond pidi Pekingi taliparaolümpiamängudel teisipäeval tunnistama Suurbritannia 10:5 ja Rootsi 6:4 paremust. Kuue mõnguga on Eesti koondisel kirjas kaks võitu ja neli kaotust.

Esimeses kohtumises Suurbritanniaga pälvis Eesti täpsusviskega viimase kivi õiguse ja võitis esimese vooru 1:0, kuid kaotas teise 0:3 ning kolmanda 0:2. Neljanda vooru 3:0 võiduga vähendas Eesti koondis vahe ühepunktiliseks, kuid viienda 0:4 kaotus viis vastased võidu lähedale. Kuues ja seitsmes voor lõppesid vastavalt Eesti ja Suurbritannia minimaalse paremusega, mis ühtlasi otsustas ka mängu saatuse.

"Me ei saanud tunnetust kätte, eriti just asetuse tunnetust; vahepeal tuli, siis läks jälle ära, aga stabiilset tunnetust ei olnud. Vastased ründasid pidevalt ja neil tuli see välja, samuti oli brittidel omajagu õnne - nende esimene viskaja eksis, aga teised mitte," leidis Eesti koondise mängija Lauri Murašov.

Teises teisipäevases mängus pidi Eesti ratastoolikurlingu koondis tunnistama Rootsi 6:4 paremust. Kuuenda vooru järel oli seis viigiline 4:4, paraku suutsid rootslased kaks otsustavat vooru enda kasuks pöörata.

Eestit esindab talvisel paraolümpial ratastoolikurlingu segavõistkond koosseisus Lauri Murašov, Kätlin Riidebach, Signe Falkenberg, Mait Mätas ja kapten Andrei Koitmäe. Koondise peatreener on kanadalane Chris Bowden, abitreenerina on koondisega kaasas Ain Villau.

Tabeliseis kümne vooru järel: Rootsi 4 võitu (5 mängust), Kanada 4 (6), Läti 4 (7), Hiina, Suurbritannia, Slovakkia 3 (5), Norra 3 (6), USA 2 (5), Eesti, Lõuna-Korea 2 (6), Šveits 1 (6).

Eesti ratastoolikurlingu järgmiste mängude ajakava Pekingis

Kolmapäev, 9. märts

kell 03:35 Eesti – Lõuna-Korea (kohaliku aja järgi kell 09:35-12:00)

kell 13:35 Eesti - Kanada (kohaliku aja järgi kell 19:35-22:00)

Neljapäev, 10. märts

kell 08:35 Eesti - Šveits (kohaliku aja järgi kell 14:35-17:00)

kell 13:35 Eesti - Slovakkia (kohaliku aja järgi kell 19:35-22:00)

Poolfinaal ja medalimängud

Reede, 11. märts

kell 08:35 poolfinaalid (kohaliku aja järgi kell 14:35-17:00)

kell 13:35 pronksimäng (kohaliku aja järgi kell 19:35-22:00)

Laupäev, 12. märts

kell 08:35 finaal (kohaliku aja järgi kell 14:35-17:00)