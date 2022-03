Tipneri karikavõistluste veerandfinaalid avavad Trans ja Tammeka

Seoses kehvade ilmaolude ja Narva Kalev-Fama staadioni mängukõlbmatusega peetakse mäng Tallinnas Sportland Arenal. Kohtumise avavile kõlab kell 19 ja mängu otsepilti näeb jalgpall.ee lehelt.

Transi peatreener Alexei Eremenko: "Karikamäng on väga spetsiifiline kohtumine, nokaudimäng. See on mäng, mis on klubi jaoks väga oluline. Väsimuse üle poisid eriti ei kurtnud, sest proovisime esimestes voorudes roteerida, seega oleme täies valmisolekus. Sellised võidud nagu Kuressaare vastu liidavad meeskonda väga, annavad mängijatele usku üksteisesse ja oma jõududesse."

Kaitsja Roman Nesterovski: "Meie eesmärk on võita karikas! Valmistame ja sätime end ainult võiduks, et jõuda peaeesmärgile sammukese lähemale."

Tammeka peatreener Miguel Santos: "Narva on tugev vastane ja oodata on rasket mängu. Tahame teha hea esituse meeskonnana ning läheme mängu võitma - eesmärk on jõuda poolfinaali!"

Poolkaitsja Tanel Lang: "Tahame kindlasti jõuda karikas poolfinaali ning selle jaoks peame tegema väga tugeva esituse. Peame olema alates esimesest sekundist kuni lõpuvileni täielikult keskendunud ja endast kõik väljakule jätma. Ainult nii me saavutame selle, mida tahame."