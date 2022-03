Kadri-Ann Lass püüab astuda Hispaania kõrgliigas arenguredelil kõrgemale

Möödunud laupäeval alistas Bembibre kodusaalis Spar Gran Canaria 59:47, teenis turniiritabelisse kuuenda võidu ja asub 16 naiskonna konkurentsis 14. kohal. Kaks viimast esindust langevad kõrgliigast välja, kirjutab basket.ee.

Kadri-Ann Lassi sõnul võis eeldada rasket hooaega. Naiskond on noor, üksteisemõistmise lihvimine on võtnud aega ja energiat. Väikese eelarvega klubil pole samasuguseid võimalusi mängijaid valida nagu möödunud aasta EuroCupi võitjal ja SuperCupi finaalis Euroliiga tšempioni Jekaterinburgi esinduse alistanud Valencia naiskonnal. Muidugi ei minda ühtki mängu kaotama.

"Samas oleme realistlikud, osad mängud ei olnuks niikuinii võidetavad. Peame tegema tööd ja üksteisemõistmist parandama. Võidame juhul, kui hoiame vastaseid väikese skoori peal ja suudame ise visata üle 50 punkti," lausus Lass.

"Mulle meeldib Hispaania liiga," lisas möödunud suvel Bembibrega üheaastase lepingu sõlminud Lass. "Juhul kui antakse võimalus, siis mängiksin samas liigas ka järgmisel hooajal. Tunnen, et olen aasta-aastalt arenenud nii erialaliselt, kehaliselt kui ka vaimselt. Näen kasvuruumi, et tõusta veel kõrgemale. Loodan, et suudan stabiilselt mängida ja näidata, et olen võimeline kaasa tegema ka tugevamates tiimides ja eurosarjades. Praegu olen keskendunud Bembibrega võitlemisele ja võitmisele."

Loe täispikka intervjuud portaalist basket.ee.