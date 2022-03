Kehra pidi kodusaalis karikavõitja paremust tunnistama

Mäng algas tasavägiselt ja väravatevaeselt ning 15. minutil tõi Kehra poolelt Milana Leoke-Bosenko tabloole 5:5 viiginumbrid. Pärast Mistra treeneri võetud time-out'i üksteist minutit enne poolaja lõppu, suutis aga koduvõistkond visata vaid ühe värava ning Aruküla vastas omalt poolt viie tabamusega, mis tegi külaliste poolt vaadates vaheajaks seisuks 12:8.

Teise poolaja alguses suutis Kehra küll korra vahe kaheväravaliseks saada, kuid seejärel olid resultatiivsed head mängu näidanud Mistra noored tagamängijad Aleksandra-Jennifer Mednikova ja Caroly Aruvel, Aruküla väravas esines ilusate tõrjetega Linda Veski ja külalised rebisid 21:15 ette. Sellest lähemale võõrustajad enam ei saanud ning mängu lõppu iseloomustas suur kaheminutiliste karistuste arv, kus kohati mängiti lausa neli viie vastu. Lõppseisuks tegi Aruküla poolt Marie-Helen Vilberg 28:20.

"Suures pildis võib mänguga rahule jääda. Olime mänguks hästi häälestatud, kuid alguses peale pandud tempo väsitas meid natukene ning seetõttu jäi rünnak teatud perioodidel lahjaks. Positiivne on see, et võitlesime lõpuni," ütles Kehra resultatiivsemana seitse väravat visanud Karina Mere.

"Kaitse ja väravavahi koostöö toimis meil hästi ning mängisime ühtse meeskonnana. Enda esitustega rünnakul võib ka rahule jääda ning kuigi tegime ka parajalt tehnilisi vigu, siis suutsime nende arvu siiski täna piisavalt madalal hoida," ütlesid justkui ühest suust esmaspäeval Aruküla eest vastavalt üheksa ja seitse väravat visanud Aruvel ja Mednikova.

Naiste meistriliiga liidrina jätkab kaotuseta kaheksa punkti peal Reval-Sport/Mella, kellele järgnevad nelja punktiga Aruküla/Mistra ja HC Tabasalu/Audentes. HC Kehra ei ole veel punktiarvet avanud.