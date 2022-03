NFL-i mängijat karistati mängudele panustamise eest aastase võistluskeeluga

NFL-i sõnul tegi Ridley eelmise hooaja novembris viie päeva jooksul panuseid mitmetele liiga mängudele. Liiga sõnul ei olnud Atlanta Falconsi meeskond, teised mängijad ega treenerid Ridley tegevusega seotud.

"NFL-i arengule ja edule on tähtis olla ausameelne ja läbipaistev. Nende väärtuste edasikandmine on iga mängija, treeneri, tiimiomaniku, kohtuniku ja ametniku vastutus. Ridley tegevus mõjutas tervet liigat, kuna see ähvardas kahjustada nii kõigi mängijate kui ka kogu liiga usaldusväärsust. Mängudele panustamine on pikalt olnud üks karmimaid rikkumisi," ütles oma avalduses NFL-i esimees Roger Goddell, vahendab ESPN.

Võistluskeelu tõttu jääb Ridley ilma 11,1 miljonist dollarist ehk umbes 10,2 miljoni euro suurusest aastapalgast.