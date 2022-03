Käsipallikoondise liidrid usuvad, et koondis on teinud sammu edasi

Kolmepäevasest koondiselaagrist võttis osa ka meie kogenuim naiskäsipallur, jaanuaris Saksamaa Bundesligast ootamatult Portugali, Lissaboni Benficasse siirdunud Alina Molkova.

"Mul on väga hea meel, et tegin sellise valiku, see ei olnud muidugi lihtne otsus tulla Saksamaalt ära keset hooaega, aga olen sellega väga rahul. Oma kogemuste põhjalt ütleksin, et mängijale on väga oluline treeneri toetus ja usk. See mõjutab mängijaid väga. Kui seda ei ole, on ikka väga raske," rääkis Eesti koondise ja Lissaboni Benfica mängujuht Alina Molkova.

Tihe graafik ei võimalda Molkoval ülemäära tihti Eestisse sõita, seda enam rõõmustavad teda koondise kogunemised. Viiekordne Eesti parim naiskäsipallur näeb ka konkurentsi peale kasvamas.

"Esimese asjana pakub mulle konkurentsi töö iseendaga, et püüelda kogu aeg parema ja kõrgema taseme poole. Lisaks on meil nüüd veel üks käsipallur, kes piiri taga mängib ja see pole ka Eesti koondise jaoks sugugi vähetähtis," lisas Molkova.

Lisaks Molkovale siirdus suvel piiri taha Itaaliasse Polina Gorbatsjova. "Muljed on ainult positiivsed. Treenerite tiimiga olen väga rahul, peatreener on suurepärane, klubikaaslased samuti. Itaalia on väga ilus, inimesed on toredad ja ka sealne käsipall meeldib mulle väga. Esimeseks välisklubiks oli see väga hea valik," hindas Gorbatsjova.

Ka Gorbatsjova tunnetab eriti just nooremaid mängijaid jälgides, et koondis on sammu edasi teinud. "Panen tähele, et nad on väga muutunud, isegi selle poole aasta jooksul, mis mina olen ära olnud, on tase tõusnud."

Peatreener Taavi Tibaril oli seekord laagris seega kasutada pea kogu Eesti paremik - just välisklubide neiud lisavad koondisse kiirust ja tempot. "Kui eelmine kord oli meil osalejaid vähem ja rõhk oli individuaalsetel oskustel, siis seekord on just võistkondlikud oskused, võistkondlik mäng ja eriti võistkondlik kiirrünnak, pluss siis sellised kergemad kombinatsioonid, et tüdrukud hakkaksid üht stiili mängima," ütles Tibar.

Juuni alguses loodab koondis pidada ka mõned sõprusmängud.