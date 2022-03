Dener Jaanimaa: juba viie mängu järel pakuti uut lepingut

"Klubis töötavad väga mõistlikud inimesed ja mul lubati lahkuda, et saaksin puhata enne Eesti koondise mänge. Ehkki panime vahepeal kokku kuuemängulise võiduseeria, olid võimalused finaalnelikusse jõuda praktiliselt kustunud enne meie liitumist," viitas Jaanimaa temaga koos Daidoga liitunud prantslasest eksmaailmameistrile Igor Anicile, vahendab Handball.ee.

Daido sai hooaja esimesest kümnest mängust vaid kolm võitu, kuid pärast Jaanimaa sõlmimist võideti üheksast kohtumisest kuus. Põhiturniiri kuuendal kohal lõpetava Daido kasuks viskas Eesti koondise paremsisemine 11 liiga- ja karikamänguga kokku 77 väravat.

Eelmisel nädalal kaotas Daido esikoha pärast võitlevale Toyota Auto Body'le 29:32 (15:13), Jaanimaa tabas kuus korda. "Isiklikus plaanis võin kindlasti rahule jääda. Sain palju mänguaega ja usun, et tegutsesin edukalt. Tõestuseks pakuti juba viie mängu järel uut lepingut," teatas Daidoga veel kaheks aastaks käed löönud Jaanimaa.

"Esimesed viis meeskonda liigas on suhteliselt head. Jaapani mängijad on väga kiired ja osavad, eriti üks-üks olukordades. Rünnakupool on tiimides kõrgel tasemel ning see, et kaitses jäädakse vahel kasvult ja jõult alla, mulle sobis. Sain palju visata ja lisaks mõnes kohtumises küllap kümmekond väravasöötu anda," võttis Jaanimaa hooaja kokku.

"Viimastes voorudes kaeti mind juba personaalselt või siis tuldi väga kõrgelt peale, aga see lõi võimalusi jälle teistele. Hooaja algusele lisaks segasid Daidot mõne võtmemängija vigastused, aga usun, et edaspidi võitleme kindlasti kõrgete kohtade nimel," vaatas neljal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitud Jaanimaa tulevikku.