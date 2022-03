TÜ/Bigbanki kapten: meil oli finaalis närvilisust, mida igas mängus ei ole

Eesti au kaitsesid finaalturniiril Tallinna Ülikool/Kikas ja Tartu Ülikool/Bigbank, kes omavahel kohtusid poolfinaalis. Selles mängus said ühtlaselt tegutsenud tartlannad vastastest 3:0 jagu.

Päev hiljem kohtus Tartu naiskond finaalis võõrustaja Kaunasega. Esikohamängu dikteeris selgelt Kaunase klubi. Ehkki Tartu suutis 0:2 kaotusseisu jäädes ühe geimi võita, kuulus finaal Kaunasele 3:1. Pronksimängus jäi Tallinna Ülikool 0:3 alla Jonavale.

"Poolfinaalis pidasime väga hästi nendest asjadest kinni, millest me enne mängu rääkisime. Samuti suutsime väljakul teineteist väga hästi innustada ja toetada. Finaalis oli kõigil tahtmist, aga võimalik, et meil oli grammikene sellist ärevust ja närvilisust, mida meil igas mängus ei ole," arvas Tartu Ülikool/Bigbanki kapten Ann Starkopf.

"Finaalis tahtsime võitu, aga see ei õnnestunud. Seekord me võistkonnana kaotasime, sest ei olnud treeneripingil ega ka mänguplatsil sellist hetke, kus oleksime saanud seda rongi teistmoodi liikuma panna. Kolmanda geimi saime kätte, aga me tegime peaaegu veatu geimi ja see tuli ikkagi väga raskelt," tõdes Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Rikand.

Mis tõi Kaunasele võidu? "Nad mängivad väga kiiret mängu ja selle puhul on servimisel väga raske kaitses pallidele järgi jõuda," ütles Starkopf.

"Võrkpallis, eriti naiste võrkpallis, on serv väga oluline. Finaalis tegime servimisel rohkem vigu kui eelmise kolme mänguga kokku. See näitas, et ju siis meid miski ikkagi peas segas," lisas Rikand.

Starkopf väärtustab võrdselt kõiki võistlussarju, kus tänavu osaletakse. Jaanuaris tuli Tartu Eesti karikavõitjaks, ees on veel Eesti meistrivõistlused. Peatreener Rikandi jaoks tähendab Balti liiga tasemelt siiski hooaja kõige ühtlasemat ja kõrgetasemelisemat turniiri.

"Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg on välja öelnud, et meestel on Eesti meistritiitel kõige tähtsam tiitel. Naiste puhul võiks öelda, et kuna Balti liigas on väga tihe konkurents, siis minu arvates on see Balti liiga tiitel kindlasti kõvem saavutus kui Eesti meistrivõistluste tiitel. Meestel on Eesti meistrivõistlused ja Balti liiga tasemelt samasugused. Balti liigas olid ainult Eesti võistkonnad esikolmikus," rääkis Rikand.