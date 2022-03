Paide Linnameeskonna kodumängul koguti Ukraina sõjapõgenikele 1799 eurot

Piletikassasse kogunes 799 eurot, millele Betsafe lisas sama suure summa. Lisaks annetasid mängule tulnud pealtvaatajad korjanduskarpi veel 201 eurot.

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Maarja Trauss jäi aktsiooniga igati rahule. "Muidugi on hea meel, sest kogutud heategevuslik summa ületas kõik ootused," lausus Trauss.

"Ukrainas toimuv sõda on inimesi ka Järvamaal tugevalt ühte liitnud, üksteist märgatakse ja toetatakse. Meie hooaja alguse kodumängude publikuarvu mõjutab sageli talvine ilm, ka sel pühapäeval näpistasid külmakraadid. Mul on hea meel, et see inimesi ei heidutanud, sest tribüünile kogunenud publiku hulk oli meie talviste avamängude üks suuremaid. Olen oma kogukonna üle ääretult uhke ja headele inimestele südamest tänulik," lisas ta.

Klubi turundus- ja kommunikatsioonijuht Marek Tiits, kes annetuskampaaniat koordineeris, lausus, et paljud inimesed tulid mängule just selleks, et annetada.

"Rääkisin staadionil mitme inimesega, kes tunnistasid, et külm ilm oleks nad tavalisel päeval jätnud mängu vaatama sooja tuppa teleriekraani ette, ent tuldi siiski staadionile, et anda oma panus pileti ostmise kaudu," kõneles ta. "Oleme kogu klubiga kõigile, kes tulid ja olid olemas, väga, väga tänulikud."

Klubi annab kogutud summa nüüd edasi Paide linnavalitsuse kriisikomisjonile, kust see suunatakse Järvamaale jõudnud ja jõudvate sõjapõgenike esmavajaduste katmiseks.