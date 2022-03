Rashford soovib oma tuleviku osas selgust

Manchester Unitedi mängija Marcus Rashford kaalub oma tulevikku koduklubis, kuna ei saa ajutise peatreener Ralf Rangnicki käe all piisavalt mänguaega. Väidetavalt loodab mängija olukorra paranemist, kuid kui midagi ei muutu, on ta valmis lahkuma, kirjutas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano.

24-aastane Rashford, kellel on Unitediga leping 2023. aastani, on koduklubi 11 kõrgliigamängust alustanud vaid kahel. Jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutas, et Manchester Unitedi ründajale lähedane allikas oli talle öelnud, et Inglismaa koondislane soovib oma tuleviku osas selgust.

Rashford on Unitedi eest mänginud terve oma karjääri, kuid nüüd on hakanud tema kohta täitma 19-aastane Anthony Elanga.

Viimati lõi Rashford Unitedi eest värava 22. jaanuaril West Hami vastu. Oktoobri lõpust on ta skoorinud kahel korral.