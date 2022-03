Eesti ratastoolikurlingu koondis saavutas olümpial esimesed võidud

Lätlased alistati ülipõnevas kohtumises 6:5 ning Norra 8:3. Pühapäeval jäi Eesti võistkond alla USA-le 6:9 ja Hiinale 3:9.

Võit Läti üle oli esmakordselt taliparaolümpial osaleva Eesti koondise jaoks kõigi aegade esimene. Eesti võistkond alusas hästi, teenides esimeses endis kaks ja teises veel kaks punkti, ent kuuenda endi lõppedes juhtisid lõunanaabrid 5:4. Kahe viimase endiga väljus Eesti koondis kaotusseisust ning Lauri Murašovi suurepärane vise tagas lõpuks 6:5 võidu.

"Mängu algus oli väga ilus, aga lõpp läks väga-väga keeruliseks. Meil oli lõpus rohkem õnne, muidu täiesti võrdne mäng. Alguses tundsin end väga hästi, lõpus enam mitte nii hästi. Audiga oli mingi probleem, ei võtnud vinti peale, kepiga oli midagi viga, see pani pinge peale," kommenteeris Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.

"Ma ei taha olla kade, aga olen väga õnnelik kuna viimastel aastatel oleme alati oma mängud Läti vastu kaotanud. Ja siin, paraolümpiamängudel, saime võidu ja see on fantastiline! Olime võrdselt tugevad ja see on suurepärane tunne," ütles Kätlin Riidebach.

"Algus oli hea, siis läks lappama ja lõpuks tuli tagasi. Hammerit ehk viimase kivi eelist me endiselt kasutada ei oska," lisas Lauri Murašov.

Mäng Norraga ei alanud Eesti koondise jaoks hästi: kaotati täpsusvise ning esimene end 0:2, kuid siis leidis võistkond enesekindluse ning juhtis enne seitsmendat endi 8:2. Siis teenisid vastased ühe punkti juurde, aga mängu saatus oli ühtlasi otsustatud ning kaheksandat endi ei läinudki enam tarvis.

"Me ei ole kunagi Norrat võitnud. Varastasime ühes mängus neli endi järjest, ka seda ei ole me suurturniiridel kunagi varem teinud. Tegemist oli väga tugeva vastasega. Tunnen, et olen mäng-mängult enesekindlust leidnud - jätad meelde, kuidas jää käitub ja visked tulevad järgi," sõnas Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.

Eesti koondisel on nelja mänguga kogutud kaks võitu. Teisipäeval kohtub Eesti Suurbritannia ja Rootsiga.

Eestit esindab talvisel paraolümpial ratastoolikurlingu segavõistkond koosseisus Lauri Murašov, Kätlin Riidebach, Signe Falkenberg, Mait Mätas ja kapten Andrei Koitmäe. Koondise peatreener on kanadalane Chris Bowden, abitreenerina on koondisega kaasas Ain Villau.

Tabeliseis seitsme vooru järel: Kanada 4 võitu (4 mängust), Läti 3 (5), Suurbritannia, Rootsi 2 (3), Hiina, Eesti, Norra 2 (4), Slovakkia 1 (3), Lõuna-Korea, Šveits, USA 1 (4).