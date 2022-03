Tokyo maratonil joosti kõigi aegade kolmas ja neljas tulemus

Kipchoge pühapäevasest tulemusest on parema maratoniaja jooksnud ainult tema ise ja Kenenisa Bekele, kellele kuulub ka maailmarekord 2:01.39, vahendab Marathon100.

MM-pronks keenialane Amos Kipruto püsis kuni 36-kilomeetrini võitja tempos, kuid seejärel väsis ja lõpetas teisena. Kuid ka Kipruto tulemus 2:03.13 on kõrgest klassist, maailma kõigi aegade edetabelis on see üheksandal kohal.

Kolmandaks tuli Tamirat Tola tulemusega 2:04.14.

Naistest läks võit samuti maailmarekordi omanikule, Brigid Kosgeile. Kosgei võitis tulemusega 2:16.02, tegemist on maailma kõigi aegade paremuselt kolmanda tulemusega.

Nüüdseks on Kipchogel olemas nelja maailma suurmaratoni võidud. Nimelt on keenialane võitnud neli korda Londonis, kolm korda Berliinis, lisaks veel Chicagos ja Tokyos.