HC Kehra ja Aruküla/Mistra pühapäevas kohtumises on kaalul palju

Naiste meistrivõistlustel mängitakse tänavu kaks ringi kodus-võõrsil süsteemis ning sellele järgnevad kohamängud, kus põhiturniiri kaks paremat kohtuvad omavahel finaalis. Pronksi selgitavad omavahel kolmanda ja neljanda koha omanikud. Kui kõik tiimid on pidanud kolm või neli matši, asub Mistra kahe punktiga kolmandal ning Kehra nende seljataga neljandal kohal, punktiarvet veel avamata. Reval-Sport/Mella juhib tabelit täiseduga ning HC Tabasalu/Audentes on teisel kohal nelja punktiga.

HC Kehra ja Aruküla/Mistra on omavahel tänavu kohtunud kaks korda, kui karikavõistluste põhiturniiril mängiti Kehras viiki. Tiimid kohtusid ka poolfinaalis ning seal jäi tulemusega 30:23 peale Mistra. Aruküla ja Kehra kaotasid mõlemad oma eelmises kohtumises Reval-Sport/Mellale tulemustega 18:33 ja 19:41.

"Eks võrreldes viimase omavahelise matšiga on meie koosseisus toimunud suured muudatused ja seetõttu peavad noored seekord suurt koormust oma õlgadel kandma. Aga meil on käsil pikemaaegne projekt ning usun, et pikas perspektiivis on see neile kasulik," vaatas mängule ette Aruküla treener Taavi Tibar .

"Meie eesmärk on vältida tehniliste vigade tegemist. Viimased kohtumised oleme olnud hädas pallikaotustega ning vastased on need võimalused kiirrünnakutega ära karistanud. Oleme vaadanud mõnda uut liikumist ning üritanud viimastel nädalatel oma mängu veel mitmekülgsemaks muuta. Kahjuks on küsimärgid õhus Merili Heinla kohal, keda häirib väike vigastus. Seetõttu peavad kõik mängijad arvestama, et võivad mängida kõikidel positsioonidel," analüüsis tulevat kohtumist äsja koondiselaagri lõpetanud Kehra käsipallur Karina Adissova.