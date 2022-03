Giroud värav tõstis Milani Itaalia tabeliliidriks

Napolil oli võimalusi vähe ning 90 minuti jooksul saadi raamidesse vaid kaks tabamust. Esimesel poolajal jalahaava saanud prantslane Oliver Giroud lõi 49. minutil mängu ainsa värava. Napolile oli tegemist selle kalendriaasta esimese Serie A kaotusega.

Võit oli olulise tähendusega Milani peatreener Stefano Piolile, kes võitis esimest korda 12 mängust Luciano Spalletit ja tema juhendatavat Napolit.

"Need kolm punkti on liigapositsiooni jaoks olulised. Poisid töötasid palju ilma pallita, ühtsena," rääkis Pioli DAZN-ile. "Liigatabelist on raske rääkida, kuna kõik pole mänginud sama palju mänge. Ma ütleksin, et Inter on favoriit, arvestades nende meeskonda ja seda, et nad on tipus. Peame lihtsalt keskenduma võimalikult paljude punktide kogumisele," lisas ta.

Võiduga läks AC Milan 60 punktiga tabeliliidriks edestades valitsevat tšempioni Interit kahe punktiga. Interil on kirjas üks mäng vähem. Kolmandal real on 57 punktiga Napoli. Varem pühapäeval tugevdas oma kohta nelja parema hulgas ka Juventus, kui Alvaro Morata värav tõi 1:0 võidu Spezia üle.