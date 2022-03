Flora püüab Ukrainast lahkuma pidanud Tamme enda ridadesse tuua

"Eesmärk on tuua ta meile," sõnas Flora spordidirektor Norbert Hurt Soccernet.ee-le. "Kontaktid on olemas, mingid asjad on liikunud, aga midagi ennustada on praeguses olukorras peaaegu võimatu. Kuid meie tahame teda ja ta ise on huvitatud meie eest mängimisest."

30-aastane Tamm, kes on viimastel aastatel kerkinud Eesti koondise kaitseliini kindlaks tugitalaks, kandis Flora särki viimati aastatel 2015-17. Norras ja Poolas veedetud aja järel on ta alates 2020. aasta jaanuarist mänginud Ukraina kõrgliigas. Esmalt Tšernigivi Desna ridadesse kuulunud keskkaitsja sõlmis mullu suvel lepingu Poltava Vorsklaga, mis pidanuks kehtima 2023. aasta juunini.

Ühes teiste Ukrainas viibinud Eesti jalgpalluritega kiirkorras kodumaale naasnud Tamme saatus pole samas praeguseni selge, sest ametlikult ei ole UEFA ega FIFA Ukrainas mänginud jalgpallurite lepingulise staatuse osas veel mingeid otsuseid vastu võtnud, kirjutab portaal.