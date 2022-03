Manchesteri derbi lõppes siniste ülekaaluka 4:1 võiduga

Pühapäevase derbi kangelane oli Kevin de Bruyne. Belglane viis City juhtima juba viiendal minutil ning see tähistas tema jaoks Premier League'i 50 väravat. United viigistas seisu pärast kiiret vasturünnakut 22. minutil, kui palli suunas väravasse Jadon Sancho. Kuus minutit hiljem viis De Bruyne tiimi eduseisu tagasi.

De Bruynele sellest ei piisanud, 68. minutil lõi tema nurgalöögist City kolmanda värava Riyad Mahrez. Kuid ka Mahrezile jäi ühes väravast väheks ning pärast VAR-i ülevaatamist 90. minutil otsustati lõppseis 4:1.

United pidi hakkama saama Cristiano Ronaldo ning Edinson Cavanita. Koroona tõttu ei olnud väljakule asja ka Raphael Varanel ja Luke Shawl. Pühapäevase kaotusega langeti tabelis 47 punktiga viiendaks.

City edu tabeli teisel real asuva Liverpooli ees on kuus punkti, kuid Cityl on kirjas ka üks mäng rohkem.