Laporte teenis Pariis-Nice'i avaetapil esikoha, Taaramäele 100. koht

Jumbo-Visma meeskond kontrollis viimasele tõusule minnes tempot ning Laporte ründas 6,5 kilomeetrit enne finišit. Temaga jõudsid kaasa kiirendada tiimikaaslased Wout Van Aert ja Primož Roglic ning Zdenek Štybar (Quick-Step Alpha Vinyl). Viimane neist jäi peagi maha. Samal ajal, kui trio ees tempot tegi, ei suudetud peagrupis üksmeelt leida ja nii venis vahe aina pikemaks. Finišis edestas trio lähimat jälitajat 19 sekundiga. Taaramäe kaotas võitjale kahe minuti ja nelja sekundiga ning sai 100. koha.

"See ei olnud tegelikult nii planeeritud," ütles alles tänavu Jumbo-Visma meeskonnaga liitunud Laporte finišis. Varem sõitis prantslane kaheksa aastat järjest Cofidises. "Ma tahan meeskonda tänada, kes kilomeeter enne finišit ütlesid mulle, et võin etapi võita. See on ilus kingitus."

Etapivõiduga saab Laporte startida teisele etapile liidrisärgis. Suurfavoriit Roglic on teisel kohal, edestades oma põhirivaale 28 sekundiga. Kolmandat kohta hoiab Van Aert. Esmaspäeval sõidetakse velotuuril 159,2 kilomeetrit Auffargise linnast Orleansi.

Prantsusmaal sõidetud 180-kilomeetrisel ühepäevasõidul GP de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini (UCI 1.2) pälvis Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) grupifinišis 15. koha. Võistluse võitis belglane Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB; 4:19.58), edestades kaasmaalast Gianluca Pollefliet'd (Lotto-Soudal U23) ja prantslast Jason Tessoni (St Michel – Auber93).

Hollandis alustas hooaega Team Ampler – Tartu2024. 199,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul Visit Friesland Elfsteden Race (UCI 1.2) pälvis võidu kodupubliku rõõmuks Elmar Reinders (Riwal Cycling Team; 4:19.55), edestades finišis kaasmaalast Mick Van Dijke'i (Jumbo-Visma Development Team). Eesti meeskonnast oli parim 29. koha saanud Madis Mihkels (+4.35). Joonas Kurits (+5.40) sai 56. ja soomlane Markus Knaapi (+5.46) 65. koha. Andre Roos, Erki Laanemäe, Artjom Köster ja lätlane Pauls Rubenis seekord tulemust kirja ei saanud.

Belgias toimunud 203,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul Grote Prijs Jean-Pierre Monsere (UCI 1.1) võitis esikoha belglane Arnaud De Lie (Lotto Soudal; 4:45.03). Grupifinišis sai teise koha Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) ja kolmanda Hugo Hofstetter (Team Arkea Samsic). Markus Pajur (Team Arkea Samsic) kaotas võitjale kahe minuti ja ühe sekundiga ning sai 61. koha. Rait Ärm (Equipe continentale Groupama-FDJ; +7.40) lõpetas 107. positsioonil.

Eesti naismaanteeratturid sõitsid pühapäeval võidu Hispaania ühepäevasõidul Copa Mediterranea – Hyundai Koryo Car Trofeu Ajuntament D'Ondora. Esikoha pälvis lõuna-aafriklane Maude Le Roux (WCC Team; 1:47.01), edestades juunioride klassi parimaid Elisabeth Ebrast (1:48.25) ja Laura Lizette Sanderit (1:49.19). Kuuendana finišeerinud Aidi Gerde Tuisk (1:49.25) oli parim kuni 23-aastaste klassis. Elina Tasane (WCC Team; 1:49.33) sai 30., Liis Jääger (1:49.42) 33., Silvia Türkson (1:49.55) 57. ja Kristel Sandra Soonik (1:54.58) 69. koha.

"Hea treeningvõistlus treeninglaagri sees, juunioritele hädavajalik pidades silmas varsti algavat Rahvuste Karika etappi Itaalias (20. märtsil)," kommenteeris koondise peatreener Andri Lebedev.

Martinique saarel sõidetud velotuuril GP Mack2 Mercy pälvis eestlane Gert Kivistik (Team Credit Mutuel-Garage Premier-Fewoss) avaetapil ning kokkuvõttes esimese koha. Avapäeval sõidetud 7,2-kilomeetrisel temposõidul pälvis eestlane võidu ajaga 9.08, edestades prantslaseid Josue Hodebourg Rinnat (Team Pedale Pilotine-Blue Car Junior: +0.03) ja Normann Latouched (CC Vauclinois; +0.23). Teisel etapil lõpetas Kivistik kuuendana. Kokkuvõttes järgnesid eestlasele Latouche ja Marc Flavien (Madinna Bikers).