Voor enne põhiturniiri lõppu tõusis saaliliiga liidriks FC Cosmos

Narva United FC sai kolme päeva jooksul kodus kaks kaotust ehk sama palju, kui oli neil varem kaotusi kogu hooaja peale kokku. Kui neljapäeval kaotati NPM Silmet FC Sillamäele 3:8, siis laupäeval jäädi JK Kohila vastu 1:4 kaotusseisu ja kaotati 3:4 (1:2). Ükski mängija selles kohtumises üle ühe värava ei löönud, punase kaardi sai narvalane Sergei Aleksandrov. JK Kohila tõusis 25 punktiga tabelis tagasi viiendale kohale.



37 punkti kogunud Narva United FCst tõusis kahe punkti võrra mööda nende põhiturniiri viimase vooru vastane Tallinna FC Cosmos, kes on meistri- ja karikavõistlustel võitnud järjest kümme vastast. Meistrivõistluste 17. voorus võitis FC Cosmos võõrsil tabeli kuuenda NPM Silmet FC Sillamäe vastu poolaja 6:1 ja kogu kohtumise 10:3. Võitjate kasuks lõid kolm väravat Venetsueela leegionärid Jose Romero ja Keiber Quevedo ning Deniss Vnukov. Kaotajate edukaim oli kahe väravaga Stanislav Gussev.



Põhiturniiri võitmise lootused on säilitanud ka tiitlikaitsja Viimsi FC Smsraha, kel on punkte 36, kuid varuks veel kaks mängu. Viimati alistas Viimsi läbi raskuste tabeli viimase FC Jõgeva Wolvesi 6:4 (2:2). Võitjatest lõid kaks väravat Ukraina leegionär Oleksandr Sorokin ja Edwin Stüf ning punase kaardi sai Artur Sorokin.

Võimalus põhiturniiri lõpuks esikolmikusse tõusta on 31 punkti omaval eelmise hooaja hõbedameeskonnal Tartu Ravens Futsalil, kes allapoole neljandast kohast enam langeda ei saa. Ka tartlastel on pidamata kaks mängu. Viimati alistati 10:5 (3:3) Rummu Dünamo. Võitjatest lõid kolm väravat Lehar Savikink ja Juhan Kondike ning kaks väravat kanti Joosep Kartsepa arvele. Kaotajatest lõi kaks väravat oma meeskonna ja ühe värava vastaste kasuks Stanislav Hmeljov. Kaotus tähendas Rummu Dünamole seda, et nad lõpetavad põhiturniiri kaheksandal kohal ehk kohtuvad kahe võiduni mängitavas veerandfinaalseerias põhiturniiri võitjaga.

17. vooru viiendas mängus alistas Sillamäe Alexela võõrsil 7:0 (3:0) Rõuge Saunamaa ning see oli hooajal vaid kolmas kohtumine, kus üks meeskondadest pole suutnud väravat lüüa. Kolm väravat lõi Alexela kasuks Ukraina leegionär Juri Kidanov ja kaks Nikita Solovjov. Alexela lõpetas põhiturniiri seitsmendana ehk nad kohtuvad veerandfinaalis teise asetusega meeskonnaga.

Järgmised mängud on kavas 8. märtsi õhtul, kui toimuvad kaks edasilükatud kohtumist. Põhiturniir lõpeb 18. vooru mängudega 12. ja 15. märtsil.

Enne viimaseid mänge on veel lahtine, kes kukub esiliigasse ja kes läheb üleminekumängudele. Praegu on tabelis eelviimasel, seitsmendal kohal Rõuge Saunamaa, kel on 10 punkti. 9 punktiga on viimane FC Jõgeva Wolves, kuid neil on konkurentidest üks mäng vähem peetud.

Väljalangemismängude esimesed kohtumised peaksid toimuma vahemikus 19.-23. märts. Enne seda, 18. märtsil selgitavad Viimsi Smsraha ja Tallinna FC Cosmos Viimsis Eesti saalijalgpalli karikavõitja.