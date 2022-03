Bayern mängis liigatabeli kolmandaga viiki

Bayern läks kohtumist 18. minutil juhtima, kui nurgalöögijärgsest olukorrast lõi värava Niklas Süle. 36. minutil tekkis tabloole viigiseis, kui Leverkuseni poolkaitsja Kerem Demirbay antud karistuslöögist suunas palli enda väravasse kaptenipaela kandnud Thomas Müller.

59 punkti kogunud Bayernil on teisel kohal oleva Dortmundi Borussia ees üheksapunktiline edu, kuid Dortmundil on üks mäng vähem peetud. Leverkusen hoiab 45 punktiga kolmandat kohta.

RB Leipzig ja SC Freiburg mängisid samuti 1:1 viiki. Ermedin Demirovici 38. minuti tabamus viis Freiburgi kohtumist juhtima, ent minut enne normaalaja lõppu viigistas Leipzig tänu Angelinole. Leipzig ja Freiburg on mõlemad kogunud 41 punkti, kuid tänu paremale väravate vahele hoiab Leipzig neljandat ja Freiburg viiendat kohta.

Tulemused:

VfB Stuttgart - Mönchengladbachi Borussia 3:2

Müncheni Bayern - Leverkuseni Bayer 1:1

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1

VfL Wolfsburg - Berliini Union 1:0

Berliini Hertha - Frankfurti Eintracht 1:4

VfL Bochum - Greuther Fürth 2:1