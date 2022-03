Norra mäesuusalegend tegi tippspordiga lõpparve

32-aastane Dominik Paris teenis käimasoleval hooajal oma teise MK-etapivõidu. Itaallase järel saavutas teise koha norralane Aleksander Aamodt Kilde (+0,55) ning kolmandat kohta jäid jagama šveitslased Beat Feuz ja Niels Hintermann (mõlemad +0,81).

Pekingi taliolümpiamängudel kiirlaskumises hõbedale tulnud prantslane Johan Clarey sai 14. koha (+1,78) ning Pekingis pronksi võitnud austerlane Matthias Mayer saavutas 11. koha (+1,53). MK-sarja üldliider Marco Odermatt lõpetas võistluse 13. kohal (+1,76).

Kodupubliku ees tegi oma karjääri viimase sõidu 36-aastane Kjetil Jansrud, kes sai kokkuvõttes 52. koha (+3,46). Oma esimese olümpiamedali võitis Jansrud 2010. aastal Vancouveris, kui ta tuli suurslaalomis hõbedale. Neli aastat hiljem võitis norralane Sotšis ülisuurslaalomis kulla ja kiirlaskumises pronksi.

Viimased kaks olümpiamedalit võitis Jansrud Pyeongchangis, kus ta teenis kiirlaskumises hõbeda ja ülisuurslaalomis pronksi. MK-sarjas võttis Jansrud 23 etapivõitu ja pjedestaalile jõudis ta kokku 55 korral.

