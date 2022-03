Haanja maratoni võitsid Kilp ja Mannima, Veerpalu lõpetas kolmandana

Pikema distantsi kiireim oli Marko Kilp ajaga 1:56.03, kohe tema järel Martin Himma (Karupesa Team) ajaga 1:56.04 ja kolmandana ületas finišijoone Andrus Veerpalu ajaga 1:59.15.

"Suusk oli täna niivõrd libe, et ei pidanudki nii palju vaeva nägema, et teistest ette saada. Sõitsime Martiniga kohe algusest peale kahekesi koos kuni viimaste meetriteni välja. 5 km enne lõppu proovisime korra üksteisest eest ära saada, aga võitja selgitamine jäi ikka lõpu peale," kirjeldas Kilp tänast sõitu.

Naistest võidutses pikemal distantsil taas Tatjana Mannima (Suusasemud I) ajaga 2:13.46. Teiseks tuli Johanna Udras ajaga 2:16.06 ja kolmandaks Teesi Tuul (Viljandi Suusaklubi) ajaga 2:16.39.

Liidrisärgiga starti läinud Mannima jäi võistlusega rahule. "Haanjas on hea rada ja sobib mulle hästi, aga tunnen, et täna ei olnud jõudu ja kõige kergem just ei olnud. Sõitsime päris paljude meestega ikka koos ning lõpupoole sain ka natuke loodust nautida," sõnas Mannima.

22 km distantsi võitsid Gregor Narusk (Võru Spordikool/Võru Biathlon) ajaga 1:08.17 ja Mia Mai Huik (Võru Spordikool/Võru Biathlon) ajaga 1:25.19. Lisaks toimusid ka lastesõidud.

Selle hooaja meeste koondvõitja oli Andres Juursalu, naistel Tatjana Mannima ning võistkondadel Suusasemud I.

"Tänane mõnusalt päikeseline ilm tõi starti üle 500 suusataja. Rada oli kiire ning meil on hea meel, et lund jagus ja saime suusapeo ka Lõuna-Eestis korraldada," rõõmustas 45. Haanja suusamaratoni peakorraldaja Aare Eiche.

Estoloppeti sarja peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul toimus sel hooajal juba 25. Estoloppeti sari ning tänase Haanja maratoni puhul oli tegu 111 maratoniga sarjas. "Taaskord sai korraldatud üks edukas hooaeg ning oleme rõõmsad, et tänavune talv oli eriti lumerohke. Suured tänud kõikide etappide peakorraldajatele, korraldusmeeskondadele, vabatahtlikele, sponsoritele ning kõigile, kes olid meile maratonide korraldamisel toeks ja abiks," tänas Vaher.