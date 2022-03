Ilves: ainuke hea asi selle hüppe juures oli teine koht

"Ainuke hea asi selle hüppe juures oli teine koht," jäi Ilves intervjuus ERR-ile soorituse osas siiski kriitiliseks. "Ma olen siin väga heal tasemel hüpanud. Proovivoorus oli hüppe tehniliselt palju parem."

"Võistlushüpe oli natuke tehniliselt kehvem. Ei jäänud hüppega väga rahule. Aga see näitab jälle taset - isegi mitte väga õnnestunud hüppega suudad ees olla. Homme üritan väikesed parandused teha ja vast õnnestub oma potentsiaal ära kasutada."

Ta selgitas ebaõnnestumist ka lähemalt: "Võib-olla oligi see, et enne äratõuget on kurv või raadius - nagu me seda kutsume - sõitsin sinna võib-olla natuke agressiivselt peale ja ei saanud oma jalga äratõukel nii palju kasutada kui oleks tahtnud. Hüppes jäi natuke energiat puudu, aga üldine tehnika toimib hästi. Detailid annaksid mõned head meetrid juurde, aga vaatab - homme uus päev."

Murdmaarajal võimu ei jätkunud. "Sain esimestel ringidel aru, et jalad on üpris väsinud. Ei olnud täna üldse hea päev suusatamises. Võitlesin kõvasti. Kolmanda ringi lõpus olin suhteliselt poodiumimängus, aga tundsin ka, et viimaseks ringiks ei ole mul mitte midagi jäetud."

"Läksin täispangale, kui kestan, on hästi, kui ei kesta, on nii," jätkas Ilves. "Kui sõidad poodiumikohtadele, siis ei lähe selle mõttega, et kindlustada kuuendat kohta. Täna paraku niimoodi."

"Need päevad on siin olnud niimoodi, et üks päev natuke parem tunne, teine natuke kehvem. Ma ei oskagi täpselt öelda, millest see on - kas lihtsalt üldine väsimus või mingid järelnähud Covidist. Aga ma arvan, et midagi hullu ei ole. Võitlen igal juhul lõpuni."

Pühapäeval võisteldakse Holmenkollenis korra veel. Järgmisel nädalal toimub hooaja viimane etapp Schonachis.