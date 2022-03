Ukrainas mänginud Eesti jalgpallurite paberimajandus venib, sest klubid on sõjaväljal

Neist Tammel oli pikk leping Poltava Vorsklaga ja Vaštšuk oli samas klubis laenulepingu alusel. Kreida aga oli laenatud Rivne Veresi meeskonda. Kuna sõjategevuse tagajärjel on Ukraina jalgpalli lähituleviku kohal küsimärk, siis tegutsetakse Eesti selle nimel, et pallurid saaksid mängimist jätkata. See pole aga paberimajanduse tõttu lihtne, sest Ukrainas valitseva segaduse tõttu jalgpalliklubid enam tavapäraselt ei tööta.

"Klubidega ei saanud enam kontakti, sest inimesed tegelevad muu asjaga. Nad ei juhi enam jalgpalliklubisid, vaid on ikkagi sõjas," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ERR-ile. "Mina pöördusin Ukraina jalgpalliliidu presidendi ja peasekretäri poole ja palusin neil luua meie jaoks kontakt klubidega. Selliselt õnnestus klubidega kontakti saada."

"Konkreetselt ühe klubi asepresidendiga, kui telefonis rääkisin, ütles ta ühel hetkel, et "oota natuke, siin on minu liikumine - pean vaatama". Ju ta siis kuskil kaevikus või varitsuses oli. Meeleolud olid ka sellised, et saad aru, et inimene oli ära."

"Praegu on see olukord selline, et kolmest mängijaks kaks - Bogdan Vaštšuk ja Vladislav Kreida - olid laenul Eesti klbuidest, vastavalt FCI Levadiast ja FC Florast. Nendega on olukord selline, et dokumendid on valmistatud ette, et laenulepingud katkestada," jätkas Pohlak. "Kuna Eestis on üleminekuaken veel 10. märtsini lahti, siis nad saaksid selle aja jooksul Eestisse tulla."

"Joonas Tamm oli pikaajalise lepinguga - ka tema suhtes on Ukraina klubiga lepitud kokku, et ta lastakse selleks perioodiks Eestisse laenule. Juhul, kui Ukraina meistrivõistlused ühel hetkel taaskäivituvad, siis on neil õigus teda mingi arvu päevade jooksul tagasi kutsuda. Kogu konks on see, et neile paberitele on vaja Ukraina poolelt allkirjad saada."

"Peab välja printima, alla kirjutama, skännima ja tagasi saatma," selgitas alaliidu president. "See on selles olukorras küllalt keeruline. Eile soovitasin nii Floral kui ka Levadial teha ukrainakeelsed versioonid, et neil inimestel oleks lihtsam lugeda. Et nad ei peaks hakkama otsima kuskilt tõlke inglisekeelsetele lepingutele või midagi sellist."

Ilma bürokraatiata siin ei pääse, kuna lepingud Ukraina klubide juures on endiselt rahvusvahelise jalgpalliliidu kaitse all. "See on ka põhjus, miks kõik tuleb korrektselt vormistada. Ka FIFA ei saa lubada pretsedente. Mängijaõigused on lõpuks vara - Donetski Šahtari meeskonnas on äkki 12 brasiillast, turuväärtusega näiteks kuni 50 miljonit. Neid lepinguid ei saa niisama lihtsalt lõpetada.

"Klubil on kohustus maksta ka töökasu sel perioodil, aga ma ei kujuta ette, kuidas see olukord laheneks," märkis Pohlak. "Praegu laenulepingu katkestamine või laenule tulemine annab mängijale võimaluse teenida töötasu väljaspool Ukrainat. Siis selleteemalisi dispuute ei teki."