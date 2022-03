Kogenud kohtunikul täitub laupäeval 500 kohtumist Eesti kõrgliigas

Laupäevane Premium liiga Pärnu Vapruse ja FCI Levadia vastasseis on väga eriline mängu abikohtuniku Dmitri Vinogradovi jaoks, kelle jaoks on tegemist 500. kohtumisega Eesti meeste kõrgliigas.

Suure jalgpalliarmastaja Dmitri Vinogradovi teekond jalgpallikohtunikuna algas ligi 30 aastat tagasi. Kõrgliigaseltskonnaga liitus Vinogradov 1997. aastal, mil mees kinnitati kõrgliiga kohtunike grupi liikmeks. Tänaseks on ta Eesti meeste tippliigas kohtunikuna väljakul käinud 499 korral ning pool tuhat kohtumist täitub ametlikult laupäeval, 5. märtsil, kui Premium liiga teises voorus lähevad kell 17 vastamisi Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FCI Levadia. Koos Vinogradoviga asuvad selles mängus õigust mõistma peakohtunik Maksim Ramazanov, abikohtunik Aron Härsing ja neljas kohtunik Andrei Karhu.

"Minu jaoks on tegemist tõeliselt tähtsa saavutusega," rääkis Vinogradov jalgpalliliidu pressiteate vahendusel. "Kohtunikutööga alustades ma sellist arvu eraldi eesmärgiks ei seadnud. Olen kohtunik olnud pikka aega ja sellest on saanud minu teine elu. See töö meeldib mulle väga ja on minu elus tähtsal kohal," lisas kogenud kohtunik.