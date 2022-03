Punase laterna alistanud Viimsi püsib esikohaheitluses

Wolves asus seitsmendal minutil Mart Pälli väravast juhtima, kuid Viimsil vastasid Oleksandr Sorokin ja Aleksei Titenok. Vaheajale mindi siiski viigiseisul, sest 43 sekundit pärast Viimsi juhtväravat viigistas Targo Parkala, vahendab kohtumise käiku Soccernet.ee.

Viimsi pani teisel poolajal järgmise käigu sisse, kui Edwin Stüfi kahest väravast asuti 4:2 juhtima, seejärel skoorisid ka Sorokin ja Mark Boskin. Wolves lõi viimasel minutil kaks väravat tagasi, kui sahistasid Hardi Lill ja Eduard Kovbasnjuk, aga kaotusest pääsu polnud.

Viimsi on 16 mänguga kogunud 36 punkti ja asub kolmandal kohal, kuid tabeliseis on tihe, sest Narva United on 37 punktiga liider ja Tallinna Cosmos 36 punktiga teisel kohal. Wolves on punane latern ja kaotab lähirivaalile punktiga.