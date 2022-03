Sõbra juhendatav Kadrina liigub kindlalt korvpalli esiliiga võidu suunas

Kadrina Karude võiduhoog jätkus kodusaalis, kus turniiri autsaider SK Nord Aid/Cramo alistati 106:68. Avapoolajal osutasid tallinlased südi vastupanu, ent siis läksid Andres Sõbra hoolealused tempokalt oma teed, vahendab basket.ee.

Võitjate kasuks tõid Darin Johnson 36 ja Ander Talu 25 punkti, Rait Tammet hankis 16 lauapalli. Kadrina meeskond juhib põhiturniiri 17 võidu ja ühe kaotusega.

Nädala alguses sai ka 14 võiduga teisel kohal asuv Tamsalu Los Toros/TalTech SK Nord Aid/Cramost jagu ülekaalukalt 101:53. Võitjate kasuks kogus Karl Andres Matute Perner 18 punkti ja 11 lauapalli.

Kolmandat kohta hoidev TSA Kalev jäi Paides Viking Window meeskonnaga kohtudes 20-punktilisse kaotusseisu ja alistus 68:77. Võitjate kasuks viskas Sander Viilup 18 punkti, Aleksander Kaaberma panustas 14 punkti ja kuus lauapalli. Pealinna esinduse tulemuslikum oli Jalmar Joosep Saar 12 punkti ja kuue lauapalliga.

Neljandal kohal asuv Tartu Ülikool/Eviko sai võõrsil Keila Korvpallikoolist jagu esimesel lisaajal 82:75. Tartlaste kasuks tõid Joonas Anton Jürgenstein 23 ja Rando Roos 19 punkti, mõlemad hankisid viis lauapalli. Keila edukamad olid Conrad Sengbusch 21 punkti ja Jagoš Kremic 12 lauapalliga.

Normaalaja viimase minuti alguses viis Roland Tamkivi väljakuperemehed ette 67:63. Roosi tabamusest ja Markus Kikkatalo vabavisetest tuli tabloole viik 67:67.

Lisaaja viimasel minutil spurtisid külalised 7:0, kui skoori tegid Jürgenstein kaare tagant ning Roos ja Kaspar Sepp vabavisetest. Keila kaotas kaks korda palli.

Üheksanda võidu saanud on Paide meeskonna jaoks on üksnes teoreetiliselt võimalik liigast välja kukkuda. Selleks, et tagada koht liigas ka järgmisel hooajal, piisab Keila Korvpallikoolil ja Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku gümnaasiumil suure tõenäosusega ühest võidust. Peep Pahvi käe all mängivad keilalased ilmselt vajamineva võidu ka saavad, sest ees on kohtumine autsaideri SK Nord Aid/Cramoga.

Väljakukkumise tsoonis asuvad Rae Koss/Hansaviimistlus ja Eesti Maaülikool/Skarcon. Otsustava tähtsusega on 18. märtsi vastasseis Rae Koss/Hansaviimistlus – Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku gümnaasium. Eesti Maaülikool/Skarconil seisavad ees kohtumised SK Nord Aid/Cramo ja G4S Noorteliigaga, kellest nad võivad teoreetiliselt paremad olla. Rae Koss/Hansaviimistlus võib võiduga arvestada samuti SK Nord Aid/Cramoga kohtudes.