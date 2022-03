TÄNA OTSE | Kontiolahti MK-etapi sprindis läheb starti neli eestlannat

Kolm nädalat tagasi Pekingi olümpiamängudel toimunud viimases naiste sprindis võidutses norralanna Marte Olsbu Röiseland rootslanna Elvira Öbergi ja itaallanna Dorothea Wiereri ees.

Eestlannasid on laupäeval stardis neli: numbri all 26 läheb rajale Tuuli Tomingas, 40 on Johanna Talihärm, 63 Susan Külm ja 80 Regina Oja.

Kontiolahtis toimub pühapäeval ka jälitussõit.