Milano pidas lõpuminutitel vastu ja kindlustas Euroliigas kolmandat kohta

1.22 enne mängu lõppu juhtis Milan 75:68, aga Nemanja Nedovici viie punkti ja Daryl Maconi realiseeritud vabavisete järel jõudis Panathinaikos 25 sekundit enne lõpusireeni viigini. Mängu viimasel rünnakul eksis Sergio Rodriguez kolmesel, aga Hines võttis ründelaua, tabas esimese vabaviske ja eksis teisel meelega, et Kreeka klubi enam viskele ei jõuaks.

Hinesi arvele jäi 13 punkti ja kümme lauapalli, Malcolm Delaney lisas 15 punkti. Panathinaikosi resultatiivseim oli 19 punkti visanud Nedovic.

Olympiakosi neljandas järjestikuses võidumängus viskas kõik neli kaugviset tabanud Tyler Dorsey 25 punkti, Aleksandar Vezenkov lisas 17 punkti.

Euroliiga liidriks on 18 võitu ja neli kaotust kogunud Barcelona, teine on Madridi Real (16-5). Kuue kaotuse kõrvale 16. võidu teeninud Milano kindlustas kolmandat kohta, Olympiakos (15-7) on neljas, Bayern (12-10) kuues ja Panathinaikos (6-16) 15.