Võrkpalli esiliigas selgub põhiturniiri võitja

Meeste võrkpalli esiliiga põhiturniiril on pidamata veel kaksteist vastasseisu, millest kümme toimuvad algaval nädalavahetusel. Mängus on palju, sest lisaks veerandfinaalpaaridele on lahtine ka põhiturniiri võitja.

Kindlalt saavad ennast tunda kaheksa esimest Tallinna Ülikool, BMF/Rakvere Võrkpalliklubi, E-Service/Neemeco SK, Viljandi Võrkpalliklubi, Võru Võrkpalliklubi, Eesti Maaülikool/Kemotar Logistikakeskus, Audentese SG/Noortekoondis ja AB Premium/Rae vald, kes kõik on koha veerandfinaalis juba taganud. Esikaheksasse ei pääse ESTNOR/Kiili, IMsport/Järvamaa, Põltsamaa Võrkpalliklubi ja BIGBANK/SK Duo, kirjutab volley.ee.

Kuigi teoreetiliselt saab BMF/Rakvere Võrkpalliklubi esikohta hoidva Tallinna Ülikool kinni püüda, siis TLÜ võib pühapäeval esikoha kindlustada: selleks tuleks koduväljakul võtta tabeli kümnenda IMsport/Järvamaa üle võit. Kui Rakvere meeskond kaotab laupäeval AB Premium/Rae vallale, on TLÜ esikoht kindel juba enne pühapäevaseid mänge. TLÜ võib põhiturniiri esikoha saavutada ka kaotusega, kuid siis peavad BMF/Rakvere Võrkpalliklubi kaks viimast mängu olema TLÜ jaoks sobivate tulemustega.

Samuti on lahtised kohad kolmandast kuni kuuendani, mille selgitavad E-Service/Neemeco SK, Viljandi Võrkpalliklubi, Võru Võrkpalliklubi ja Eesti Maaülikool/Kemotar Logistikakeskus. Seitsmendale kohale on kaks pretendenti – Audentese SG/Noortekoondis ja AB Premium/Rae vald. Teorteetiliselt võib Viljandi esindus ohustada ka teist ja AB Premium/Rae vald kuuendat kohta, kuid sellised stsenaariumid on vähetõenäolised.

Laupäeval võõrustab E-Service/Neemeco SK ESTNOR/Kiilit, Eesti Maaülikool/Kemotar Logistikakeskus BIGBANK/SK Duot, Viljandi Võrkpalliklubi Võru Võrkpalliklubi, BMF/Rakvere Võrkpalliklubi AB Premium/Rae valda ja IMsport/Järvamaa Audentese SG/Noortekoondist.

Pühapäeval on kodusaalis mängiva Audentese SG/Noortekoondise vastaseks BMF/Rakvere Võrkpalliklubi, AB Premium/Rae vallal BIGBANK/SK Duo, Võru Võrkpalliklubil Eesti Maaülikool/Kemotar Logistikakeskus, Tallinna Ülikoolil IMsport/Järvamaa ja Põltsamaa Võrkpalliklubil Viljandi Võrkpalliklubi.

Turniiritabeli juhtpositsioonil asuval Tallinna Ülikoolil (53 punkti) on kirjas 18 võitu ja kolm kaotust. BMF/Rakvere Võrkpalliklubi (47) järgneb 17 võidu ja kolme kaotusega. E-Service/Neemeco SK-l (44) on kolmandana koos 14 ja Viljandi Võrkpalliklubil (41) neljandana samuti 14 võitu. Võru Võrkpalliklubi (36) on võitnud 13 ja Eesti Maaülikool/Kemotar Logistikakeskus (39) 12 mängu. Meeste esiliiga põhiturniiril arvestatakse paremusjärjestuse moodustamisel esmalt võite ja seejärel punkte.