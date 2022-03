Tabeliliider Manchester City peab järgmised mängud hakkama saama Diaseta

Dias on sellel hooajal Premier League'i 27-st mängust vahele jätnud vaid kaks.

Vigastuse tõttu peab ta vahele jätma vähemalt viis kohtumist, sealhulgas kolm Premier League'i mängu, mis algavad pühapäevase Manchesteri derbiga Unitedi vastu.

"Ruben on meile tohutult oluline, kuid teda enam pole," ütles City boss Pep Guardiola reedel. "Ma ei hakka nutma. Meil ​​on vaid kaks keskkaitsjat - nii see on."

66 punktiga City on lähimast rivaalist Liverpoolist kuue punkti kaugusel, kuid on pidanud ühe mängu rohkem. Liverpoolil on võimalus laupäeval vähendada vahe kolmele punktile, selleks tuleb võita tabeli viiendal real asuvat West Hami.