Eesti paraolümplane sõjast Ukrainas: see vari saadab meid ka siin

"Andy Parsons, rahvusvahelise paralümpiakomitee president, juhtis oma esimestes sõnades kohe tähelepanu olukorrale maailmas," rääkis Falkenberg videointervjuu vahendusel ERR-ile. "Sellele, et me ei peaks mitte võitlema, vaid me võiks võistelda, et 21. sajandil peaks ikkagi suutma rääkida diplomaatia keeles ja läbirääkimistega hakkama saama. See on väga valus moment nendel Pekingi paraolümpiamängudel ja see vari meid ikkagi saadab siin."

Eesti koondis elab olümpiakülas kohe Linnupesa staadioni ja võistluspaiga vahetus läheduses. Falkenberg loodab, et kõigele vaatamata suudavad nad nüüd mängudele keskenduda ja näidata end parimast küljest.

"Loomulikult me läheme iga mängu mängima nii, et me tahame seda võita ja me püüame oma mängu strateegiat, kõiki oma tehnilisi oskusi mängu pannes seda mängu ikkagi võita. Tõsi, kurlingus võib tihti kaasa mängida ka õnn ja loodame, et see on ka seekord meie poolel," sõnas ta.

Paraolümpia kestab reedest kuni järgmise nädala pühapäevani. Eesti alustab võistlemist pühapäeval, Eesti aja järgi varahommikul USA koondise vastu.