Kallemaa: minu süda on sinimustvalge väikese vahtralehega

Kanadas elava Carmel Kallemaa kaks viimast aastat on just spordiga tegelemise mõttes olnud kaunis keerulised. Koroonapandeemia ajal on kodukohas Ontarios kehtinud karmid piirangud. Sisuliselt sundisid need Kanada rühmkava koondisse kuulunud Kallemaad taas individuaalvõistlejaks hakkama.

"2020 peale Miss Valentine'i läksime tagasi Kanadasse. Ja Kanada pandi lukku, kõik jäid koju, keegi ei tohtinud trenni ega kuskile minna. Ja niimoodi oli rühmaga kolm kuud, kõik olid kodus, pidid ise trenni tegema. Mul kadus absoluutselt kogu motivatsioon ära. Siis mõtlesin, et lähen tagasi individuaali peale ja proovin sellega edasi minna. Ja mulle meeldib kõige rohkem oma emaga treenida. Tema on minu arust kõige parem treener. See oli ka üks osa sellest otsusest," rääkis Kallemaa.

Carmel Kallemaa ema, Miss Valentine'i väsimatu peakorraldaja Janika Mölder täitis lõppenud nädalal Tartus seega veel ühte tähtsat ülesannet. Juhendajana aitas ta oma tütrel juhendajana tulla mitmevõistluses teiseks ja tõusta pjedestaalile kolmel üksikalal.

"Meie koostöö klapib väga hästi. Kui Carmel oli noorem, siis kahjuks või õnneks pidid teda teised treenerid treenima, sest ema ei olnud autoriteet. Aga praegu meil on kuidagi väga hea klapp ja ta kuulab. Ja ta teab ise reeglitest nüüd. Ta teab täpselt, mida peab tegema," sõnas Mölder.

Eelmisel aastal tuli Kallemaa Kanada meistriks väga omapärasel moel. Võistlused peeti virtuaalselt. Sportlaste sooritused filmiti spetsiaalset formaati järgides kaameraga üles. Tulemusi oodati kohtunikelt kaks kuud. Kanada eest võistleb Tartus üles kasvanud iluvõimleja alates 2018. aastast.

"Ma ütleks, et Kanada eest on võib-olla isegi natuke raskem, sest et ma südames esindan kahte riiki. Mulle meeldib alati öelda, et minu süda on sini-must-valge väikese vahtralehega," lisas Kallemaa.

Lähiajal treenimisvõimalused Kanadas eeldatavasti paranevad, sest Ontario piirangud peaksid sellest nädalast leevenema.