Natalja Inno muutunud reeglitest iluvõimlemises: loodan, et hakkame rohkem nägema meistriklassi

Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno sõnas, et esimene info muutuvate reeglite kohta saadetakse võimlemiskogukonda laiali juba kaks aastat enne reeglite kehtima hakkamist.

Tokyo olümpiatsükli puhul oli olukord tavapärasest keerukam. Teatavasti lükkus olümpia koroonapandeemia tõttu aasta võrra edasi ja nii pidid ka iluvõimlejad uute reeglite rakendumist aasta aega kauem ootama.

Inno tõdeb, et reeglimuudatused on vajalikud, kuna iluvõimlemine areneb pidevalt. Iga nelja aasta tagant muutub ka rahvusvahelise alaliidu juhatus – reeglite muutmine peegeldab juhatuse visiooni sellest, kuhu iluvõimlemine võiks liikuda.

Iluvõimlemise uusi reegleid selgitas Inno lähemalt Johannes Vedrule.

"Kui kunagi oli võimlemine klassikaline, et on tasakaalud, hüpped ja pead olema piitspeenike ning ei tohi eksida, ei tohi kaotada vahendeid. Siis tänapäeval on võimlemine liikunud inimlikumaks. Kui aeg-ajalt isegi teed vahendi kaotuse, siis tegelikult on tänu sellele, et reeglid võimaldavad kava jooksul teha erinevaid elemente, võimalik kokku saada punktisumma, mis võimaldab isegi pjedestaalile tulla.

Siin kohal peaks mainima, mille poolest erinevad selle olümpiatsükli reeglid eelmise olümpiatsükli reeglitest. Eelmisel aastal oli iluvõimlemine natuke sarnane tsirkuseartistlikkusega. Hästi palju pühendati ennast treeningprotsessis sellele, et õppida erinevaid trikke: erinevad püüdmised, väga põnev vahendite töö, mis võimaldas teenida sportlasel rohkem punkte. Nüüd on see limiteeritud. Kui vanasti võisid teha vahenditöö elemente piiramatult, siis nüüd on see limiteeritud, täpselt 20 elementi. See tähendab, et kui teed 30, siis neid enam ei loeta.

Millele nüüd hakatakse uuesti tähelepanu pöörama on kehatöö elemendid. Ehk siis klassikalised hüpped ja sisse on tulnud kombineeritud elemendid. See nõuab, et sportlasel on väga hea koreograafia ja baas all. Kuidas pisikesed võimlejad õpivad elemente tegema, hakkab palju mõjutama kava punktisummat.

Vanasti koosnes punktisumma raskuselementidest ja tehnilisest täitmisest. Viimane on nüüd jaotatud kaheks, eraldi on välja toodud artistlikkuse hinne.

Kokkuvõtlikult, võimlemine on muutunud ja uued reeglid annavad sportlastele võimaluse näidata näitlemisoskust. Näidata, et oskad kuulata muusikat ja ei tulnud ainult selleks, et näidata tsirkuseelemente, vaid pakud miniteatrit.

Võimlemine peab olema huvitav pealtvaatajale, kes elemente nii väga hinnata ei oska. Uued reeglid teevad seda."

Kuidas võib reeglite muutumine muuta sportlaste tüpaaži, keskmist vanust ja millistele sportlastele võiksid reeglid olla soodsamad?

"Mina seisan selle eest, et mida vanem on sportlane, seda küpsem ja atraktiivsem on ta pealtvaatajale, seda sisukamad on tema emotsioonid. Ta oskab anda edasi kava mõtet. Tal tekib dialoog treeneri, iseenda ja kavaga. Ma väga loodan, et tulevased reeglid annavad võimaluse säästa sportlasi vigastustest ning näeme aina rohkem meistriklassi võimlejaid."