Paide Linnameeskond ühendas sõjapõgenike aitamisel jõud Paide linnavalitsusega

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond, kes teatas nädala alguses, et annetab oma pühapäevase, Nõmme Kalju vastu peetava kodumängu piletitulu Ukraina sõja ohvritele, asus nüüd koostööle Paide linnavalitsusega, et Järvamaale saabuvaid sõjapõgenikke aidata.

Linnameeskonna tegevjuhi Jaanus Pruuli sõnul otsustati klubis, et toetuse maksimaalselt efektiivseks kasutamiseks tuleb nõu küsida kohalikult omavalitsuselt.

"Toetuse saajat otsides sai meile selgeks, et just kohalikku kogukonda saabuvate sõjapõgenike aitamiseks ongi meie klubi, fännide ja toetajate panus kõige enam vajalik," kõneles Pruuli. "Võtsime seejärel ühendust linnavalitsusega ning saime sealt kinnituse, et kogutava raha jaoks oleks neil kohe kasutusotstarve olemas. Oli suur rõõm näha, et Paide linnavalitsuses on reageeritud äärmiselt operatiivselt ning käib tubli töö, et keerulises olukorras endast parim anda," lisas ta.

Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialisti Karola Jaanofi kinnitusel võeti Linnameeskonna abipakkumine tänulikult vastu.

"Selliseid südamest tulnud kogukonnaliikmete pöördumisi on praegusel ajal suur rõõm saada," lausus Jaanof. "Arutasime jalgpallikogukonna abipakkumist eilsel kriisikomisjoni istungil ning selgitasime välja, et kogutavat raha on esmajoones tarvis saabuvate põgenike majutamisega seotud kulude katmiseks, aga ka voodite, madratsite, ravimite ja muu esmatarviliku soetamiseks. Hügieenitarbeid ja voodipesu on head inimesed meile juba omajagu toonud, ent erinevaid kulutusi tuleb aina juurde."

Jaanus Pruuli sõnul ei piirne Paide Linnameeskonna abitegevus sõjaohvritele aga vaid ühekordse aktsiooniga.

"Meie kommunikatsiooniosakond avas klubi kodulehel erisektsiooni, kus jagame jooksvalt olulist infot selle kohta, mida meie jalgpallikogukonna liikmed saavad sõja jalgu jäänud inimeste aitamiseks omal käel ära teha," selgitas ta.

"Ühte kohta on on koondatud info sellest, millist abi Järvamaal vajatakse: kus saab annetada asju, ravimeid, hügieenivahendeid ja millest parajasti kõige enam puudus on, samuti jagame infot annetamise võimaluste kohta Eestis tegutsevatele abiorganisatsioonidele, aga ka otse Ukrainasse annetamiseks. Samuti jagame pidevalt operatiivset infot meie suure jälgijaskonnaga sotsiaalmeedia kanalites."

Pruuli lisas, et uuel nädalal kogunevad klubi töötajad, et mõelda välja plaan, millega aidata ka sõjatsoonist Järvamaale saabuvaid traumeeritud lapsi.